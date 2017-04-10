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Белорусский штангист завоевал золото на юниорском чемпионате мира в Бангкоке

11.04.2017 11:07 — Разное | Tut.by  
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Белорусский штангист Константин Куровский завоевал золото в весовой категории свыше 94 кг на юниорском чемпионате мира по тяжелой атлетике в столице Таиланда Бангкоке.


Константин Куровский. Фото: iwf.net

В сумме двоеборья 17-летний гродненский штангист Константин Куровский поднял 360 кг (165 в рывке + 195 в толчке). Серебро у россиянина Дмитрия Гогичаева — 352 кг (155+197), бронза у Мохаммадреза Рошани из Ирана — 347 кг (156+191).


Фото: iwf.net


Золото Константина Куровского, который в 2015 году в Швеции становился также победителем юниорского чемпионата Европы, — единственная награда белорусской команды на ЮЧМ-2017 в Бангкоке.

Белоруска Сюзанна Володько (до 58 кг) заняла 4-е место, Илья Жерновский (до 69 кг) стал 5-м, Алина Щепанова (до 58 кг) показала 16-й результат.

 
 
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Белорусский штангист Константин Куровский завоевал золото в весовой категории свыше 94 кг на юниорском чемпионате мира по тяжелой атлетике в столице Таиланда...

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