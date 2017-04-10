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21-летнему жителю Столинского района грозит уголовное дело за угон авто отца

11.04.2017 11:21 — Разное | Tut.by  
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10 апреля в деревне Вулька-Орея Столинского района подвыпивший сын угнал автомобиль отца.


Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома

Сигнал о происшествии поступил в районную ГАИ около 13.00. Мужчина сообщил, что его сын угнал у него Opel Omega. Как пояснил заявитель, это уже не первый случай угона, а все предыдущие разы заканчивались механическими повреждениями автомобиля.

В течении часа инспекторы задержали угонщика. Освидетельствование показало, что автомобилем он управлял в состоянии опьянения — 0,4 промилле. В этом году он уже дважды попался на «пьяной езде».

На этот раз молодому человеку грозит уголовное дело по статье за угон и управление в состоянии опьянения, сообщили в ГАИ региона.

 
 
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Угнанным автомобилем водитель управлял в состоянии опьянения.

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