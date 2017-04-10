



ИТ-специалисты зарабатывают почти в десять раз выше средней зарплаты по Киеву. По оценкам экспертов, каждый из них создаёт три-четыре рабочих места в сфере услуг.

По информации издания, украинский ИТ-рынок, где сегодня работает около 100 тысяч сотрудников, продолжает рост. К 2020 году, по оценке международной консалтинговой компании PriceWaterhouseCoopers, количество айтишников увеличится на 59%.

Об этом пишет журнал «Новое Время» в материале под заголовком «Короли жизни. В Украине программисты превращаются в особо влиятельную касту», передает dev.by .

Программисты как особая каста

Начинающий программист в столице может претендовать на зарплату в $500 в месяц, специалисты со стажем от пяти лет и выше получают уже $3-4 тысяч, что почти в десять раз выше средней зарплаты по Киеву. В последние годы гривневый эквивалент этих зарплат вырос более чем втрое.

«В Украине программисты с их долларовыми зарплатами и без страха штормов отечественной экономики становятся особенной кастой. Устроившись в лучших бизнес-центра столицы, они задают тренды на рынке труда, в корпоративной культуре и даже моде», — пишет «Новое Время».

По оценкам экспертов, программисты ежегодно вливают в бюджет страны $2,5-3 млрд. Каждый ИТ-специалист создаёт три-четыре рабочих места в сфере услуг. В последние кризисные годы отрасль оживляет ещё и аренды офисных помещений, а требования программистов становятся трендами (велопарковки в бизнес-центрах, скандинавский стиль или лофт в арендных квартирах).

Это чисто украинская особенность: на Западе айтишники зарабатывают не намного больше представителей других профессий.

«Война за каждого»: специалистов не хватает

ИT-специалисты в Украине традиционно удерживают второе место в топ-10 профессий с самым большим количеством вакансий, уступая лишь сфере продаж.

В первую очередь нужны специалисты с опытом работы не менее пяти лет, говорят эксперты. Похожая, но не такая драматическая ситуация с программистами с двумя-четырьмя годами опыта работы. С новичками дело обстоит иначе — немного вакансий и множество кандидатов.

Хороших специалистов по-прежнему не хватает. «Если завтра вы привезете в страну 15 тысяч айтишников, то за неделю они все трудоустраиваются, — описывает ситуацию на рынке Виталий Михайлов, партнёр рекрутинговой компании IT Staff. — Здесь за каждого человека идет война». Хороший программист ежемесячно получает в среднем три-четыре предложения работы, утверждает он.

Тепличные условия — угроза?

Мотивировать айтишников только «плюшками» становится всё труднее. На первое место выходит интерес к самой работе, сложность профессиональных задач, коллектив и отношения в нём.

Некоторые эксперты видят в сложившейся ситуации угрозу. «Айтишники находятся в тепличных условиях и некоторые верят в свою исключительность, — говорит Александр Оваденко, консультант по менеджменту GlobalLogiс. — Если по какой причине рынок завтра просядет, то им будет сложно приспособиться к новым условиям жизни».

Уезжают за стабильностью

Уезжая из страны, ИТ-специалисты теряют в деньгах: в США и Европе, в зависимости от законодательства, чуть ли не половину зарплаты съедают налоги, а жизнь дороже.

«Они туда едут за другим: за социальной стабильностью, прогнозируемостью, по будущему для детей в том числе», — объясняет Виталий Михайлов.