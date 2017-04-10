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Белоруски вышли в элитный дивизион командного чемпионата Европы по настольному теннису

11.04.2017 11:39 — Разное | Tut.by  
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Женская сборная Беларуси по настольному теннису вышла в элитный дивизион командного чемпионата Европы по настольному теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: www.facebook.com/belarusttfederation

В решающем матче плей-офф белорусские спортсменки уверенно переиграли в минском Дворце тенниса команду Уэльса со счетом 3:0.

Победы в своих поединках одержали Виктория Павлович, Дарья Триголос и Алина Орловская.

Теперь подопечные Татьяны Петкевич в Люксембурге будут сражаться за награды континентального командного первенства в сентябре.

Мужская сборная Беларуси также близка к выходу в элитный дивизион ЧЕ-2017. В первом матче плей-офф в гостях у команды Венгрии белорусы выиграли с результатом 3:1. Снова подтвердил свой высокий класс лидер белорусской команды Владимир Самсонов, одержавший две виктории, еще одна на счету Александра Ханина, а вот Павел Платонов потерпел поражение.

Ответная встреча белорусских и венгерских мастеров малой ракетки состоится 18 апреля в Минске.

По итогам первого квалификационного этапа обе белорусские сборные заняли вторые места в своих группах.

 
Теги: Минск
 
 
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Женская сборная Беларуси по настольному теннису вышла в элитный дивизион командного чемпионата Европы по настольному теннису.

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