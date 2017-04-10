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В Беларуси выросли цены на газ для ряда пользователей
В Беларуси с 12 апреля изменены цены на природный газ для некоторых категорий пользователей.
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 4 апреля №21 изменены цены на природный газ за 1 кубометр с НДС, отпускаемый газоснабжающими организациями "Белтопгаза" организациям, имеющим общежития, в части использования природного газа проживающими в них гражданами, религиозным организациям, а также организациям, использующим природный газ для нужд детдомов семейного типа, детским деревням, детским хосписам.
При наличии индивидуальных газовых отопительных приборов цены составят в отопительный период - 0,0911 рубля (было 0,0908), в летний период - 0,2853 (было 0,2842); при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов - 0,2853 (было 0,2842).
Напомним, 3 апреля Александр Лукашенко и Владимир Путин
Вскоре
Однако эксперты
При этом белорусский
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В Беларуси с 12 апреля изменены цены на природный газ для некоторых категорий пользователей.
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