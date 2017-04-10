В Беларуси с 12 апреля изменены цены на природный газ для некоторых категорий пользователей.

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 4 апреля №21 изменены цены на природный газ за 1 кубометр с НДС, отпускаемый газоснабжающими организациями "Белтопгаза" организациям, имеющим общежития, в части использования природного газа проживающими в них гражданами, религиозным организациям, а также организациям, использующим природный газ для нужд детдомов семейного типа, детским деревням, детским хосписам.

При наличии индивидуальных газовых отопительных приборов цены составят в отопительный период - 0,0911 рубля (было 0,0908), в летний период - 0,2853 (было 0,2842); при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов - 0,2853 (было 0,2842).

Напомним, 3 апреля Александр Лукашенко и Владимир Путин провели долгожданную двухстороннюю встречу и закончили ее на невиданном в последнее время позитиве: все спорные вопросы в нефтегазовой сфере решены, скоро в Беларусь пойдет российская нефть.

Вскоре Владимир Семашко сообщил , что Россия будет поставлять в Беларусь ежегодно по 24 млн т нефти вплоть до 2024 года. А российская сторона заявила о том , что имеет технические возможности для этого.

Однако эксперты не спешат радоваться : похоже, пока ничего не решено, ничего не сделано и ситуация в белорусско-российских отношениях не изменилась ни на йоту.