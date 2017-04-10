МИНСК, 11 апр – Sputnik. Краснокнижная белка-летяга была впервые за последние 20 лет обнаружена в белорусском лесу, сообщило брестское отделение ОО "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

"Во время экспедиции Бресткого областного отделения ОО "АПБ" в Городокском районе, спустя более чем 20 лет после последнего наблюдения, был обнаружен няшный зверек – летяга", – сообщили в отделении.

По информации АПБ, в течение дня было выявлено не менее восьми территорий, где проживает этот вид.

Белка-летяга включена в Красную книгу Беларуси в 1993 году. В республике данный вид считается очень редким, к настоящему времени было выявлено только одно место, где живут эти животные – Суражский лесхоз в Витебской области.