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МЧС о "спасении на водах" в Поставах: тонувшая женщина была пьяна

11.04.2017 11:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Подробности "спасения на водах" на радио Sputnik Беларусь рассказала пресс-секретарь Витебского областного управления МЧС, подполковник внутренней службы Марина Фандо.

"Вечером 10 апреля 19.09 к нам на центр оперативного управления от дежурного РУВД поступило сообщение о том, что на реке Мяделка по улице Заречной в городе Поставы тонет человек. Прибывшие на место сотрудники районного отдела по ЧС около пяти метров от берега обнаружили тонущую женщину. В 19.20 с использованием спасательных костюмов и веревки женщина была спасена", — рассказала Фандо.

По словам представителя МЧС, пострадавшей оказалась 46-летняя безработная жительница Постав, которая по внешним признакам находилась в нетрезвом состоянии. В ходе беседы с пострадавшей выяснилось, что женщина злоупотребляет спиртными напитками. Как она оказалась в речке, женщина объяснить не смогла.

"Прибывшие работники скорой помощи с предварительным диагнозом "переохлаждение" доставили пострадавшую в больницу. В настоящее время женщина находится уже в домашних условиях на амбулаторном лечении", — добавила Фандо.

Представитель МЧС напомнила о том, что вода в белорусских водоемах еще холодная, и купаться в ней нельзя.

"Если граждане вдруг оказываются в воде, то, как правило, это лица в нетрезвом состоянии, которые либо решили на спор переплыть речку  или показать свой задор. Случаев, в которых люди просто решили искупаться, сейчас, безусловно, нет. Потому что разумный человек заходить в такую холодную воду на сегодняшний день еще не будет",  - отметила Фандо.

Представитель МЧС также поделилась рекомендациями поведения на воде и напомнила о бдительности родителям, которым не стоит позволять детям играть поблизости от водоемов. Детям нужно объяснять детям нахождения у воды во избежание каких-либо чрезвычайных ситуаций, отметила Фандо.

Комментарий пресс-секретаря Витебского областного управления МЧС, подполковника внутренней службы Марины Фандо слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Накануне в реке Мяделка в Поставах едва не утонула пьяная местная жительница, она не смогла объяснить спасателям, как оказалась в воде.

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