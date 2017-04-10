Подробности "спасения на водах" на радио Sputnik Беларусь рассказала пресс-секретарь Витебского областного управления МЧС, подполковник внутренней службы Марина Фандо.

"Вечером 10 апреля 19.09 к нам на центр оперативного управления от дежурного РУВД поступило сообщение о том, что на реке Мяделка по улице Заречной в городе Поставы тонет человек. Прибывшие на место сотрудники районного отдела по ЧС около пяти метров от берега обнаружили тонущую женщину. В 19.20 с использованием спасательных костюмов и веревки женщина была спасена", — рассказала Фандо.

По словам представителя МЧС, пострадавшей оказалась 46-летняя безработная жительница Постав, которая по внешним признакам находилась в нетрезвом состоянии. В ходе беседы с пострадавшей выяснилось, что женщина злоупотребляет спиртными напитками. Как она оказалась в речке, женщина объяснить не смогла.

"Прибывшие работники скорой помощи с предварительным диагнозом "переохлаждение" доставили пострадавшую в больницу. В настоящее время женщина находится уже в домашних условиях на амбулаторном лечении", — добавила Фандо.

Представитель МЧС напомнила о том, что вода в белорусских водоемах еще холодная, и купаться в ней нельзя.

"Если граждане вдруг оказываются в воде, то, как правило, это лица в нетрезвом состоянии, которые либо решили на спор переплыть речку или показать свой задор. Случаев, в которых люди просто решили искупаться, сейчас, безусловно, нет. Потому что разумный человек заходить в такую холодную воду на сегодняшний день еще не будет", - отметила Фандо.

Представитель МЧС также поделилась рекомендациями поведения на воде и напомнила о бдительности родителям, которым не стоит позволять детям играть поблизости от водоемов. Детям нужно объяснять детям нахождения у воды во избежание каких-либо чрезвычайных ситуаций, отметила Фандо.

Комментарий пресс-секретаря Витебского областного управления МЧС, подполковника внутренней службы Марины Фандо слушайте на радио Sputnik Беларусь.