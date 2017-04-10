Мартовская инфляция в Беларуси составила 0,3%. На продовольственные товары зафиксировали дефляцию, а в лидерах по подорожанию оказались платные услуги. FINANCE.TUT.BY посмотрел уровень инфляции в прошлом месяце в соседних странах.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В России в марте потребительские товары и платные услуги подорожали на 0,1%, сообщает Росстат. Такой низкой инфляция в марте не была за все время наблюдения с 1991 года. До этого минимальный показатель был зафиксирован в марте 2013 года — 0,3%. С начала этого года инфляция в России составила 1%.

В Украине инфляция в марте была на уровне 1,8%. В январе-марте цены на товары и услуги увеличились на 3,9%. К примеру, цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%, на одежду и обувь — на 10,5%.

В Казахстане, нашем партнере по Таможенному союзу, цены с начала года выросли на 2,3%. В марте инфляция составила 0,5%. Так, цены на продовольственные товары в прошлом месяце выросли на 0,6%, на непродовольственные товары — на 0,4%, платные услуги — на 0,4%.

В марте в Литве была зафиксирована месячная инфляция в 1,1%. За месяц цены на потребительские товары выросли на 1,4%, цены на услуги — на 0,5%. В Латвии в прошлом месяце цены выросли в среднем на 0,9% по сравнению с февралем: товары подорожали на 1%, услуги — на 0,6%.

Напомним, февральская инфляция в Беларуси оказалась одной из самых низких в СНГ. Этот показатель был ниже только в Армении (там даже дефляция) и в России. Но инфляция в феврале в Беларуси оказалась одной из самых высоких среди восточноевропейских стран.