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Своя скважина для воды

11.04.2017 11:58 — Разное | Tut.by  
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Обустраивая дачный участок, каждый хозяин беспокоится в первую очередь о его водоснабжении. Потому что без регулярного полива ничего расти не будет. А хочется и свои помидорчики с огурчиками, и клубничку с крыжовником, цветочки… Какой выход? Он есть — бурение скважин.

 

Содержание:
♦ Виды бурения
♦ Как бурят скважину?
♦ Какова стоимость бурения скважины?

 


Виды и способы

Скважины бывают трех видов:

  • фильтровые или на песок;
  • артезианские или бесфильтровые;
  • колодцы.

Фильтровая выработка пробивается на глубину около 30 м. Бурение скважины останавливается при достижении первого водоносного пласта, который, как правило, находится в песочном слое грунта. Главное достоинство этих источников воды — небольшая стоимость, поскольку работа выполняется установкой небольших размеров. К недостаткам отнесем незначительную производительность (1 м3/ч), частое загрязнение, срок эксплуатации не больше 10 лет.

Артезианские скважины пробивают до водоносного пласта, который залегает в известняке, то есть на глубину до 200 метров. Вода отсюда будет чистая и пригодная для круглогодичного потребления.

В шахтном колодце обязательно используются готовые бетонные кольца. Сразу роют яму полуметровой глубины, в которую опускают первое кольцо. Далее, продолжая рыть, опускают еще один за другим такие кольца на нужную глубину.

Как происходит бурение скважин?


Для работ нужен небольшой участок земли — 6×10 метров. На нем хорошо разместится необходимая техника. На месте бурения следует вырыть котлован размером 2×2 метра и в глубину на 1,5 метра. Бурят до 40 метров шнековым способом (с помощью долота-резца, который вращается, и удаления породы шнеком), свыше 40 метров — роторным. По завершении процесса устанавливается необходимое оборудование для работы скважины.

Что почем?


Цена бурения зависит от нескольких факторов. Первый — какой техникой предполагается это делать. Наименьшие затраты предполагает абиссинский колодец. Значительные затраты тут на приобретение труб.

Наиболее дорогая — артезианская скважина. Внушительная глубина, задействование большого количества техники, дорогое оборудование (насос, автоматика и др.).

В Минске расценки колеблются от 45 до 100 и больше рублей за метр. Найти компанию, которая выполнит бурение скважин, мы предлагаем в каталоге TAM.BY.

 
Теги: Минск
 
 
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