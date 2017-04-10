|
Девушка потеряла ключи от нового "Мерседеса". И бросила его на 20 лет
Британский аукционный дом
Необычную историю «Мерседеса» изданию рассказал глава аукционной фирмы Крис Рутледж. По его словам, родстер был подарен некой обеспеченной девушке, которая вскоре потеряла ключи и просто оставила его стоять у дома. На 20 с лишним лет.
Рутледж отметил, что если бы машина использовалась все это время, сейчас ее ценник составлял бы около пяти-семи тысяч фунтов стерлингов (примерно 6−9 тысяч долларов). Однако автомобиль сохранился в таком хорошем состоянии, что прогнозируемая стоимость равна 45−55 тысячам фунтов (55−68 тысяч долларов).
Оригинальные ключи так и не нашлись, однако продается автомобиль с новым комплектом.
Красный родстер со светлым кожаным салоном оснащен пятилитровым V8 мощностью свыше 320 лошадиных сил, соединенным с «автоматом». Судя по снимкам автомобиля, он действительно сохранил состояние нового.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Красный родстер со светлым кожаным салоном оснащен пятилитровым V8 мощностью свыше 320 лошадиных сил, соединенным с "автоматом".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии