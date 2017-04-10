Британский аукционный дом Coys выставил на продажу родстер Mercedes-Benz SL 500 в кузове R129 с пробегом 80 миль (128 километров). Как сообщает CarThrottle , автомобиль 1996 года простоял 20 лет из-за того, что первый владелец потерял ключи.





Необычную историю «Мерседеса» изданию рассказал глава аукционной фирмы Крис Рутледж. По его словам, родстер был подарен некой обеспеченной девушке, которая вскоре потеряла ключи и просто оставила его стоять у дома. На 20 с лишним лет.





Рутледж отметил, что если бы машина использовалась все это время, сейчас ее ценник составлял бы около пяти-семи тысяч фунтов стерлингов (примерно 6−9 тысяч долларов). Однако автомобиль сохранился в таком хорошем состоянии, что прогнозируемая стоимость равна 45−55 тысячам фунтов (55−68 тысяч долларов).





Оригинальные ключи так и не нашлись, однако продается автомобиль с новым комплектом.





Красный родстер со светлым кожаным салоном оснащен пятилитровым V8 мощностью свыше 320 лошадиных сил, соединенным с «автоматом». Судя по снимкам автомобиля, он действительно сохранил состояние нового.