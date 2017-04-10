﻿ Девушка потеряла ключи от нового "Мерседеса". И бросила его на 20 лет. 21.by
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Девушка потеряла ключи от нового "Мерседеса". И бросила его на 20 лет

11.04.2017 12:22 — Разное | Tut.by  
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Британский аукционный дом Coys выставил на продажу родстер Mercedes-Benz SL 500 в кузове R129 с пробегом 80 миль (128 километров). Как сообщает CarThrottle, автомобиль 1996 года простоял 20 лет из-за того, что первый владелец потерял ключи.


Необычную историю «Мерседеса» изданию рассказал глава аукционной фирмы Крис Рутледж. По его словам, родстер был подарен некой обеспеченной девушке, которая вскоре потеряла ключи и просто оставила его стоять у дома. На 20 с лишним лет.


Рутледж отметил, что если бы машина использовалась все это время, сейчас ее ценник составлял бы около пяти-семи тысяч фунтов стерлингов (примерно 6−9 тысяч долларов). Однако автомобиль сохранился в таком хорошем состоянии, что прогнозируемая стоимость равна 45−55 тысячам фунтов (55−68 тысяч долларов).


Оригинальные ключи так и не нашлись, однако продается автомобиль с новым комплектом.


Красный родстер со светлым кожаным салоном оснащен пятилитровым V8 мощностью свыше 320 лошадиных сил, соединенным с «автоматом». Судя по снимкам автомобиля, он действительно сохранил состояние нового.

 
 
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Красный родстер со светлым кожаным салоном оснащен пятилитровым V8 мощностью свыше 320 лошадиных сил, соединенным с "автоматом".

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