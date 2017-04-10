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Жилье в лизинг обсудят в пресс-центре Sputnik

11.04.2017 12:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 6 апреля указ №109, который формулирует правовые условия для предоставления физлицам во владение и пользование квартир и домов по договорам лизинга (финансовой аренды). Теперь в белорусском законодательстве четко прописаны все нормы лизинга жилых помещений, а также иные нюансы финансовой аренды.

Жилье в лизинг обсудят в пресс-центре Sputnik
© Sputnik/ Анна Нефедова
Новый лизинг жилья в вопросах и ответах

Но уже сейчас в Беларуси есть примеры успешного внедрения финансовых механизмов по приобретению жилья, например в рассрочку. Такой ноу-хау проект реализует могилевский кооператив "Жилищный баланс Могилев", проект позволяет члену кооператива заселиться в квартиру через 2 года даже при отсутствии первоначального взноса и от шести месяцев с первоначальным взносом.

О нюансах работы финансового проекта, реализуемого в г. Могилеве, о возможности расширения применения таких инструментов на всю страну, о мерах по реализации указа президента о покупках жилья гражданами по схемам лизинга, а также о готовящихся изменениях в законодательстве по упрощению приобретения льготного жилья расскажут:

  • начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь Александр ГОРВАЛЬ;
  • Руководитель проекта "Жилье в рассрочку", член правления ПК "Жилищный баланс" Евгений РАИТИН;
  • управляющий партнер группы компаний ViVa Invest Юрий ЖАРКОВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 12 апреля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В среду, 12 апреля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча с журналистами, посвященная изменению в законодательстве по упрощению для...

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