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Жилье в лизинг обсудят в пресс-центре Sputnik
11.04.2017 12:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 6 апреля указ №109, который формулирует правовые условия для предоставления физлицам во владение и пользование квартир и домов по договорам лизинга (финансовой аренды). Теперь в белорусском законодательстве четко прописаны все нормы лизинга жилых помещений, а также иные нюансы финансовой аренды.
© Sputnik/ Анна Нефедова
Но уже сейчас в Беларуси есть примеры успешного внедрения финансовых механизмов по приобретению жилья, например в рассрочку. Такой ноу-хау проект реализует могилевский кооператив "Жилищный баланс Могилев", проект позволяет члену кооператива заселиться в квартиру через 2 года даже при отсутствии первоначального взноса и от шести месяцев с первоначальным взносом.
О нюансах работы финансового проекта, реализуемого в г. Могилеве, о возможности расширения применения таких инструментов на всю страну, о мерах по реализации указа президента о покупках жилья гражданами по схемам лизинга, а также о готовящихся изменениях в законодательстве по упрощению приобретения льготного жилья расскажут:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 12 апреля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В среду, 12 апреля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча с журналистами, посвященная изменению в законодательстве по упрощению для...
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