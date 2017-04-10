Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 6 апреля указ №109, который формулирует правовые условия для предоставления физлицам во владение и пользование квартир и домов по договорам лизинга (финансовой аренды). Теперь в белорусском законодательстве четко прописаны все нормы лизинга жилых помещений, а также иные нюансы финансовой аренды.



© Sputnik/ Анна Нефедова Новый лизинг жилья в вопросах и ответах

Но уже сейчас в Беларуси есть примеры успешного внедрения финансовых механизмов по приобретению жилья, например в рассрочку. Такой ноу-хау проект реализует могилевский кооператив "Жилищный баланс Могилев", проект позволяет члену кооператива заселиться в квартиру через 2 года даже при отсутствии первоначального взноса и от шести месяцев с первоначальным взносом.

О нюансах работы финансового проекта, реализуемого в г. Могилеве, о возможности расширения применения таких инструментов на всю страну, о мерах по реализации указа президента о покупках жилья гражданами по схемам лизинга, а также о готовящихся изменениях в законодательстве по упрощению приобретения льготного жилья расскажут:

начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь Александр ГОРВАЛЬ;

Руководитель проекта "Жилье в рассрочку", член правления ПК "Жилищный баланс" Евгений РАИТИН;

управляющий партнер группы компаний ViVa Invest Юрий ЖАРКОВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 12 апреля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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