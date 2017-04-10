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Женщине, сбившей насмерть пешехода в Гомеле, грозит срок до 5 лет

11.04.2017 12:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельской области Дарья Смоляк рассказала радио Sputnik Беларусь подробности произошедшего.

"Примерно в 16:45 10 апреля 39-летняя владелица автомобиля Mercedes, двигаясь по автодороге Гомель — Хутор, не уступила дорогу и совершила наезд на 26-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, оборудованному дорожной разметкой. В результате от полученных травм пешеход скончался на месте", — рассказала Ковалева.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 317, ч. 2 УК Республики Беларусь. Ей грозит лишение свободы до двух лет или ограничение свободы до пяти лет.

Госавтоинспекция напоминает, на нерегулируемых пешеходных переходах водитель транспортного средства обязан остановиться и уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть.

Комментарий инспектора отдела по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельской области Дарьи Смоляк о ДТП со смертельным исходом в Гомеле слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Гомель
 
 
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В ГАИ рассказали подробности ДТП со смертельным исходом в Гомельском районе: женщина на Mercedes не уступила дорогу пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе, и...

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