Организаторы концерта Лявона Вольского с программой «172», который состоится 8 мая в Вильнюсе, объявили последний срок подачи на бесплатные визы.





Подать на бесплатную визу (без консульского сбора) в посольстве Литовской Республики в Минске можно до 28 апреля включительно. В визовых центрах — в Минске, Бресте, Гродно, Могилеве, Гомеле, Пинске, Барановичах, Лиде — подача закончится на два дня раньше — 26 апреля. В визовых центрах услуга платная, стоимость 20 евро.

— Последний сольный концерт Лявона Вольского в Беларуси, в помещении больше чем на 300 человек, состоялся в декабре 2010 года. С того времени все заявки на концерты в больших залах и ряде малых были отклонены. Поэтому мы благодарны МИД Литвы за визовую поддержку нашего мероприятия, — отмечает организатор концерта Змитер Касперович.





Концерт Лявона Вольского состоится 8 мая в клубе Vakaris Vilnius. Вместе с коллективом музыкант представит большую программу «172», которая охватит все периоды его творчества: от группы «Мроя» до самого нового сольного альбома «Псіхасаматыка».

Цены на билеты: танцпол — 49 руб., место за столиком — 69 руб. Пошаговая инструкция по визам и информация по билетам на сайте . Купить билет

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