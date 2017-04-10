Авария с участием мотоциклиста произошла 9 апреля, около 15.00, на улице Советских Пограничников. Инцидент попал в объектив видеорегистратора.

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Как сообщили в ГАИ Гродно, 56-летняя водитель Peugeot при повороте налево не уступила дорогу ехавшему во встречном направлении мотоциклу Honda и совершила с ним столкновение.





В результате ДТП 44-летний мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу. По информации AutoGrodno , у мужчины обнаружена трещина в кости на ноге.