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в Гродно женщина на Peugeot не пропустила мотоциклиста
Авария с участием мотоциклиста произошла 9 апреля, около 15.00, на улице Советских Пограничников. Инцидент попал в объектив видеорегистратора.
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Как сообщили в ГАИ Гродно, 56-летняя водитель Peugeot при повороте налево не уступила дорогу ехавшему во встречном направлении мотоциклу Honda и совершила с ним столкновение.
В результате ДТП 44-летний мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу. По информации
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Авария произошла 9 апреля, около 15.00, на улице Советских Пограничников.
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