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в Гродно женщина на Peugeot не пропустила мотоциклиста

11.04.2017 12:09 — Разное | Tut.by  
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Авария с участием мотоциклиста произошла 9 апреля, около 15.00, на улице Советских Пограничников. Инцидент попал в объектив видеорегистратора.

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Видео: Вечерний Гродно

Как сообщили в ГАИ Гродно, 56-летняя водитель Peugeot при повороте налево не уступила дорогу ехавшему во встречном направлении мотоциклу Honda и совершила с ним столкновение.


В результате ДТП 44-летний мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу. По информации AutoGrodno, у мужчины обнаружена трещина в кости на ноге.

 
Теги: Гродно
 
 
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Авария произошла 9 апреля, около 15.00, на улице Советских Пограничников.

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