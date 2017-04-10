Анонсированные вице-премьером Беларуси Владимиром Семашко новый российский кредит и возобновление финансирования по линии Евразийского фонда стабилизации и развития стали главной финансовой новостью этой недели.

Sputnik анализирует, какое значение эти ресурсы будут иметь для белорусской экономики, а также подсчитывает, на какие еще внешние источники заимствований Беларусь может рассчитывать.

Нацбанк не даст "проесть" ресурсы впустую

Итак, если суммировать высказывания Семашко, Беларусь договорилась с Россией о предоставлении белорусской стороне кредита в размере одного миллиарда долларов и о возобновлении финансирования по линии уже открытого кредита Евразийского фонда стабилизации и развития.

В текущем году, по словам вице-премьера, Беларусь получит два транша из ранее открытого кредита ЕФСР на общую сумму в 600 миллионов долларов. Кроме того, в текущем году РФ выделит Минску "дополнительно около миллиарда долларов кредитов тоже на хороших условиях".

Как считает старший аналитик группы компаний "Forex-клуб" Валерий Полховский, эти деньги необходимы сегодня белорусской экономике.

"В настоящий момент любые кредитные ресурсы, которые мы получаем из внешнего сектора, в целом, нам нужны. Потому что существует достаточно высокая нагрузка по обслуживанию наших внешних долговых обязательств, и торговый баланс отрицательный", — отметил Полховский.

В то же время он обратил внимание, что такая сумма не позволит Беларуси решить все проблемы "одним махом". Скорее, это решение определенных сложностей в текущем году, но в 2018-м эти вопросы снова могут возникнуть, особенно если не произойдет качественных перемен в структуре белорусской экономики.

Полховский также отметил, что эти кредитные ресурсы будут зачислены в состав ЗВР, и после погашения Минском газового долга в 720 миллионов долларов Беларусь сможет сохранить свои резервы на относительно безопасном уровне.

Эксперт обратил внимание, что сейчас Нацбанк придерживается достаточно жесткой денежно-кредитной политики, не смотря на его шаги по ощутимому снижению ставки рефинансирования. Это, по мнению Полховского, позволяет рассчитывать, что новый кредит не будет "проеден" так же, как было и с предыдущими кредитными ресурсами. "Эти опасения возникли бы, если бы я увидел дальнейшее резкое снижение ставки рефинансирования, к примеру, до уровня инфляции. Пока таких оснований нет. И у специалистов Нацбанка есть понимание, что возврат к старой экономической модели чреват неприятными последствиями. Облегчение ситуации в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной, вызвало бы еще больше трудностей чем сейчас", — констатировал Полховский.

Куда пойдут средства ЕФСР?

Традиционно, по кредитному соглашению, средства ЕФСР зачислялись в состав золотовалютных резервов Беларуси и шли на финансирование внешних обязательств Беларуси.



© Sputnik Андрей Александров Эксперты: что значит новый кредит в $1,6 млрд для экономики Беларуси

Однако на текущей неделе было озвучено, что, возможно, новые транши кредита ЕФСР будут направлены не на погашение долгов Нацбанка и правительства, а на создание высокотехнологичной инновационной продукции, которая впоследствии позволит республике получать валютную выручку.

В частности, не исключается, что эти ресурсы будут направлены на белорусско-российский проект в космической отрасли — создание нового высокоточного космического спутника.

Беларусь уже осуществила запуск космического спутника зондирования Земли несколько лет назад. Сегодня этот проект приносит республике коммерческую выгоду: страна продает поступающую со спутника информацию и снимки в высоком разрешении, заказы на эти услуги расписаны на длительное время.

Кредит МВФ пока под вопросом

Минск и МВФ уже больше года ведут переговоры о начале новой страновой программы, которая могла бы быть поддержана кредитом фонда в размере до 3 миллиардов долларов. Ставка по кредиту может составить немногим более 2%, срок кредита — 10 лет.



© AFP/ ZACH GIBSON МВФ продолжит дискуссию с Минском о кредите в апреле

Ранее белорусские власти сообщали, что уже согласовали с МВФ все условия начала программы, кроме темпа роста тарифов на ЖКХ и транспорт, а также о совершенствовании работы госсектора.

В последние полгода переговоры по кредиту велись довольно вяло, однако в конце марта стало известно, что МВФ рассчитывает продолжить переговоры с властями Беларуси о новой программе сотрудничества в апреле, в рамках весенней сессии совета управляющих МВФ и группы Всемирного банка, которые должны пройти в Вашингтоне 21-23 апреля.

Недавно в Минск приезжал глава миссии МВФ по Беларуси Питер Долман, он встречался с президентом Александром Лукашенко. Пресс-служба главы государства проинформировала об итогах этой встречи достаточно скупо. Однако 24 марта на брифинге в Вашингтоне официальный представитель фонда Джерри Райс рассказал, что на этой встрече, в основном, обсуждались темпы реформ, которые Беларусь должна осуществить для начала программы. При этом Райс уточнил, что во время дискуссии много внимания было уделено мерам, которые белорусские власти предпринимают и намерены предпринимать далее для поддержки граждан, наиболее уязвимых в социальном плане и которые больше других будут чувствительны к реформам.

Здесь стоит вспомнить, что в конце декабря 2016 года премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявил: в переговорах МВФ с Минском осталось несколько неразрешенных вопросов. При этом он уточнил, что в дискуссии о тарифах ЖКХ и реформировании госсектора речь идет не столько о принципиальных разногласиях, сколько о понимании сроков этих реформ. По словам премьера, "мы за более плавную динамику, а партнеры — за более крутую".

Эти заявления, а также тематика беседы Лукашенко с представителем МВФ, дают основание экспертам в Минске полагать, что белорусские власти и Фонд придут к компромиссу для начала новой программы еще не скоро.

Евробонды: где, когда и сколько?

Как ранее сообщал Sputnik, Беларусь планирует в 2017 году осуществить очередной выпуск валютных гособлигаций. Объем эмиссии может составить около 800 миллионов долларов.

Планы республики по выпуску евробондов в текущем году подтверждало руководство Минфина — правда, в последний раз такие заявления делались в декабре 2016 года, когда парламент принимал пакет бюджетных законопроектов.

При этом стоит вспомнить, что в середине 2016 года, когда бюджетные документы только формировались, в Минфине и Нацбанке заявляли о желании увеличить объем эмиссии до миллиарда долларов.

Разговоры об очередном выпуске евробондов белорусские власти ведут уже не первый год, однако откладывают его по различным причинам, оправдываясь плохой конъюнктурой на международных фондовых площадках. Улучшилась ли ситуация, по мнению белорусских чиновников, сейчас — сложно сказать. Однако традиционно оживление инвесторов происходит осенью, оптимальное время для размещения — сентябрь-ноябрь. Но если бы подготовка к размещению действительно происходила, профильные ведомства вели бы переговоры с потенциальными организаторами выпуска — российскими и западными банками. Пока о таких переговорах ничего не слышно.

Возможны новые китайские кредиты

В мае 2017 года, как ожидается, президент Беларуси Александр Лукашенко направится с очередным визитом в Китай. Ранее сообщалось, что Лукашенко планирует принять участие в работе международного форума "Один пояс — один путь", который пройдет в Пекине 14-15 мая.



© Sputnik / Виктор Толочко Беларусь делает ставку на китайского инвестора

В пресс-службе главы государства во вторник подтвердили, что Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин рассчитывают встретиться в ближайшие месяцы.

Как ранее сообщал Sputnik, в последний раз Лукашенко посещал Китай с государственным визитом в сентябре 2016 года. Тогда эксперты охарактеризовали этот визит как "прорывной". По итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и Лукашенко стороны подписали 27 соглашений в различных сферах.

В 2015 году Беларусь и Китай договорились, что КНР предоставит Минску кредитные ресурсы на 7 миллиардов долларов.

Несмотря на широкую кредитную поддержку из Китая, белорусские чиновники постоянно критикуют предприятия и бизнес за то, что те не готовы представить достойные проекты для освоения этих ресурсов.

Стоит также отметить, что все китайские кредиты являются либо экспортными, либо связанными — то есть, использовать их напрямую для покрытия долгов белорусские власти не могут.

Не исключено, что в ходе планируемого визита будут заключены новые договоренности о кредитной поддержке Китаем белорусской экономики.

Сколько предстоит заплатить?

Когда в декабре 2016 года верстался и затем утверждался в парламенте проект бюджета, Минфин четко озвучил сумму долговых обязательств Беларуси на 2017 год.



© Sputnik / Виктор Толочко Совмин: РФ рефинансирует долги Беларуси на $750-800 млн

В частности, страна в 2017 году направит на погашение и обслуживание государственного долга 7,7 миллиарда рублей (около 4,1 миллиарда долларов по текущему курсу Нацбанка). Из этой суммы валютные платежи составят около 3,4 миллиарда долларов

Позднее в Минфине подчеркивали, что Беларусь в 2017 году не планирует рефинансировать внешний госдолг.

Однако длительный нефтегазовый спор смешал карты белорусских властей: растущий газовый долг и дефицит нефти привели к тому, что в 2017 году Минск вынужден рефинансировать часть своих обязательств. В частности, речь идет о рефинансировании долговых обязательств Беларуси по ранее выданным российским кредитам: в 2017 году платежи по ним должны составить 750-800 миллионов долларов.

РФ согласилась на рефинансирование этой суммы.