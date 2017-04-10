В этом году у россиян не будет длинных майских каникул. Выходные у соседей, как и у нас, пройдут в два этапа: с 29 апреля по 1 мая и с 6 мая по 9 включительно. «В эти даты и ожидается основной поток гостей, — рассказал Сергей Ивашкевич, председатель правления ассоциации „Гостеприимство“ при OO „Минский столичный союз предпринимателей и работодателей“. В отличие от предыдущих лет, в этом году будет все не так радужно».





— Раньше накануне майских праздников разбирали все, что можно, — вспоминает хорошие времена Сергей Ивашкевич. — Из года в год повышенным спросом у россиян, которые приезжают в Беларусь семьями и компаниями, пользуются двух-трех- и четырехкомнатные квартиры. Сейчас люди стараются выбрать что-то подешевле, и ажиотажа, как раньше, уже не наблюдается. Пока на майские праздники забронировано порядка 50 — 60% квартир, и еще идет активное бронирование. Возможно, ближе к праздникам люди активизируются. Если раньше туристы пытались забронировать квартиру за месяц-два, то теперь решают этот вопрос накануне приезда.

Специалист рассказал, что из-за кризиса, который сказался и у нас, и у соседей, цены на посуточную аренду жилья снизились. Но на ситуацию в целом это не повлияло: интенсивность бронирования, относительно предыдущих лет, уменьшилась.

— Возможно, все это связано с частичной переориентацией россиян на внутренний туризм — Крым и Сочи, — рассказывает Сергей Ивашкевич. — Кроме этого, у нас значительно увеличилось количество гостиниц, апартаментов и других мест размещения гостей, постоянно открывается что-то новое. Получается, предложение растет, а спрос не увеличивается. На этом фоне тоже может сказываться нехватка клиентуры.

Россияне по-прежнему — основные клиенты.

— Порядка 70%, — уточняет Сергей Ивашкевич. — В основном это молодые люди в возрасте 30−40 лет, которые семьями или компаниями едут в Беларусь в познавательных туристических целях.