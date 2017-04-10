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Россия 13 апреля примет решение о поставках нефти в Беларусь
Правительство России рассмотрит 13 апреля проект соглашения о поставках нефти в Беларусь.
Как рассказал 12 апреля министр энергетики РФ Александр Новак, Минэнерго не планирует затягивать со сроками подписания, "так как руководством установлены очень короткие сроки", передает
Напомним, 3 апреля Александр Лукашенко и Владимир Путин
Как рассказал
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Правительство России рассмотрит 13 апреля проект соглашения о поставках нефти в Беларусь.
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