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Россия 13 апреля примет решение о поставках нефти в Беларусь

11.04.2017 13:09 — Разное | БДГ  
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Правительство России рассмотрит 13 апреля проект соглашения о поставках нефти в Беларусь.

Как рассказал 12 апреля министр энергетики РФ Александр Новак, Минэнерго не планирует затягивать со сроками подписания, "так как руководством установлены очень короткие сроки", передает ТАСС.

Напомним, 3 апреля Александр Лукашенко и Владимир Путин провели долгожданную двухстороннюю встречу, заявив по ее итогам, что все спорные вопросы в нефтегазовой сфере решены, скоро в Беларусь пойдет российская нефть.

Как рассказал Владимир Семашко, Россия будет поставлять в Беларусь ежегодно по 24 млн т нефти вплоть до 2024 года. Вместе с тем в России подчеркнули, что, если белорусский долг «Газпрому» за поставленный в страну газ, который превышает 700 млн долларов, не будет выплачен, то увеличение поставок нефти Беларуси не светит.

 
 
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Правительство России рассмотрит 13 апреля проект соглашения о поставках нефти в Беларусь.

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