Правительство России рассмотрит 13 апреля проект соглашения о поставках нефти в Беларусь.

Как рассказал 12 апреля министр энергетики РФ Александр Новак, Минэнерго не планирует затягивать со сроками подписания, "так как руководством установлены очень короткие сроки", передает ТАСС .

Напомним, 3 апреля Александр Лукашенко и Владимир Путин провели долгожданную двухстороннюю встречу , заявив по ее итогам, что все спорные вопросы в нефтегазовой сфере решены, скоро в Беларусь пойдет российская нефть.