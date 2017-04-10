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Совет Конференций католических епископов Европы пройдет в Минске
11.04.2017 13:21 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 апр – Sputnik. Совет Конференций католических епископов Европы впервые откроется в Беларуси 28 сентября, сообщил журналистам митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.
© Sputnik/ Сергей Лескеть
"Большое событие для Беларуси – очередное пленарное заседание Совета Конференций католических епископов Европы, которое пройдет с 28 сентября по 1 октября", – рассказал архиепископ.
По его словам, Беларусь впервые примет такой большой форум, на котором соберутся около 50 епископов со всей Европы, а также гости с других континентов.
Главной темой этого заседания будет молодежь, потому что следующий Синод епископов будет посвящен этому вопросу.
"Торжественное открытие форума состоится 28 сентября в Ратуше. Глава Совета Конференций епископов Европы итальянский кардинал Анджело Баньяско проведет пресс-конференцию", – сказал Кондрусевич.
Он также отметил, что для Беларуси возможность принять данный Совет – большая честь.
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Беларусь впервые примет такой большой религиозный форум, на котором соберется около 50 католических епископов со всей Европы, а также с других континентов.
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