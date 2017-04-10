МИНСК, 11 апр — Sputnik. В Комитете госбезопасности Беларуси подтвердили факт возбуждения уголовного дела по статье "создание незаконного вооруженного формирования", по которому в качестве обвиняемых проходят 20 человек и которое возбуждено в республике впервые.

Как ранее сообщал Sputnik, во вторник государственная газета "СБ: Беларусь сегодня" проинформировала, что "п о делу о подготовке массовых беспорядков проходят 35 человек, из них 17 предъявлено обвинение, они арестованы ".

По данным издания, еще 18 человек в статусе подозреваемых, четверо из подозреваемых задержаны. Обвинение по статье "создание незаконного вооруженного формирования" предъявлено 20 лицам из общего числа фигурантов дела, утверждает издание со ссылкой на полученную от следствия информацию. По данным издания, уголовное дело о "создании незаконного вооруженного формирования" возбуждено в Белоруссии впервые.

"Информация, опубликованная в газете "СБ.Беларусь сегодня", соответствует действительности", — сообщил Sputnik официальный представитель КГБ Дмитрий Побяржин.

Как ранее сообщал Sputnik, КГБ Беларуси возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках, были задержаны 26 человек, в том числе активисты "Белого легиона" во главе с Мирославом Лозовским, а также "Молодого фронта" во главе с Дмитрием Дашкевичем. Во время проведенных обысков было изъято оружие. При этом спецслужбы не исключили, что изъятое оружие планировалось использовать во время уличных акций 25 марта.