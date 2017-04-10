﻿ КГБ подтвердил возбуждение дела о незаконном вооруженном формировании. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КГБ подтвердил возбуждение дела о незаконном вооруженном формировании

11.04.2017 13:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 11 апр — Sputnik. В Комитете госбезопасности Беларуси подтвердили факт возбуждения уголовного дела по статье "создание незаконного вооруженного формирования", по которому в качестве обвиняемых проходят 20 человек и которое возбуждено в республике впервые.

КГБ подтвердил возбуждение дела о незаконном вооруженном формировании
© Sputnik/
СБ: в Беларуси готовились вооруженные провокации

Как ранее сообщал Sputnik, во вторник государственная газета "СБ: Беларусь сегодня" проинформировала, что "по делу о подготовке массовых беспорядков проходят 35 человек, из них 17 предъявлено обвинение, они арестованы".

По данным издания, еще 18 человек в статусе подозреваемых, четверо из подозреваемых задержаны. Обвинение по статье "создание незаконного вооруженного формирования" предъявлено 20 лицам из общего числа фигурантов дела, утверждает издание со ссылкой на полученную от следствия информацию. По данным издания, уголовное дело о "создании незаконного вооруженного формирования" возбуждено в Белоруссии впервые.

"Информация, опубликованная в газете "СБ.Беларусь сегодня", соответствует действительности", — сообщил Sputnik официальный представитель КГБ Дмитрий Побяржин. 

Как ранее сообщал Sputnik, КГБ Беларуси возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках, были задержаны 26 человек, в том числе активисты "Белого легиона" во главе с Мирославом Лозовским, а также "Молодого фронта" во главе с Дмитрием Дашкевичем. Во время проведенных обысков было изъято оружие. При этом спецслужбы не исключили, что изъятое оружие планировалось использовать во время уличных акций 25 марта.    

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По делу в качестве обвиняемых проходят 20 человек, такое уголовное дело возбуждено в Беларуси впервые.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Ягудина и Мишина включили в Зал славы фигурного катания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика