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Ягудина и Мишина включили в Зал славы фигурного катания

11.04.2017 13:14 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Церемония включения новичков в Зал славы прошла в Колорадо Спрингс. Новыми членами Зала славы стали те, кто по мнению жюри внес существенный вклад в развитие фигурного катания в плане атлетизма, артистизма и зрелищности. Кроме Ягудина и Мишина в этом году были включены олимпийская чемпионка 1972 года в одиночном катании австрийка Беатрис Шуба, олимпийские чемпионы 2010 года китайская пара Шэнь Суэ и Чжао Хунбо, а также хореограф Сара Кавахара.

"Я бы не сказал, что это важно, но это, безусловно, приятно. А когда меня спрашивают, что я считаю главным вкладом в развитие фигурного катания, я могу сказать определенно — это не собственные спортивные заслуги и не спортивные заслуги моих учеников, которые неоднократно выиграли все возможные существующие медали и титулы, а именно та система упражнений, которую я создал для обучения фигурному катанию и прыжкам", — сказал Мишин "Р-спорту".

Ягудина и Мишина включили в Зал славы фигурного катания
© Sputnik/ Роман Шантар
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За свою тренерскую карьеру Мишин подготовил много известных фигуристов: чемпион СССР Юрий Овчинников, олимпийский чемпион, чемпион Европы Алексей Урманов, олимпийские чемпионы, неоднократные чемпионы мира и Европы Алексей Ягудин и Евгений Плющенко.

Ягудин — четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, победитель Финала серии Гран-при. Фигурист является серебряным (2001) и бронзовым (1997) призером чемпионатов мира, серебряным призером чемпионатов Европы (2000, 2001). В 1998 году участвовал в Олимпийских играх в Нагано (5-е место), в 2002 году на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити он завоевал золото. С 1998 года он тренировался у Татьяны Тарасовой. В 2003 году Ягудин ушел из любительского спорта. Участвовал в проектах Первого канала и спектаклях Ильи Авербуха.

 
 
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Чемпион Олимпийских игр 2002 года в одиночном катании Алексей Ягудин и заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин включены в Зал славы фигурного катания....

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