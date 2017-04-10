В республиканском банке вакансий появились предложения от нанимателей на зарплату 10 тысяч рублей и выше, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление политики занятости Минтруда.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Так, одна из компаний в Минске ищет директора и предлагает кандидату на эту должность зарплату 11 561 рубль в месяц. Несколько дней назад появилась вакансия генерального директора ООО в столице, претендент может рассчитывать на зарплату 10 тысяч рублей.

Одной из компаний в Могилеве требуется заместитель директора, готовы платить 7 тысяч рублей в месяц. В Минске ищут командира (пилота, летчика) воздушного судна с оплатой 6 тысяч рублей в месяц. Инженеру-программисту предлагается зарплата 5,7 тысячи рублей — квалифицированного специалиста в этой сфере ищет уже около месяца одна из минских компаний.

Всего в Беларуси насчитывается 1,4% вакансий с уровнем заработной платы свыше 1065 рублей в месяц. Причем в Гомельской области таких вакансий — 3,8% от общего количества (в первую очередь за счет предложений работы вахтовым методом для строителей), в Минске — 2,4%.

На 10 апреля удельный вес свободных рабочих мест с зарплатой от 966 до 1065 рублей составлял 0,8%, с зарплатой от 866 до 965 рублей — 1,2%. Доля вакансий с зарплатой от 766 до 865 рублей была 2,4%, от 666 до 765 рублей — 3,3%, от 566 до 665 рублей — 6,6%, от 466 до 565 рублей — 14,5%, от 366 до 465 рублей — 20,1%, от 266 до 365 рублей — 31%. Предлагаются и возможности приработка для совместителей и тех, кто хочет трудиться неполный рабочий день. Таких вакансий насчитывалось 18,7% от общего числа свободных рабочих мест — с оплатой труда до 265 рублей (ниже минимальной заработной платы, установленной правительством с 1 января 2017 года).

Напомним, в Беларуси третий месяц подряд растет число безработных. На 1 апреля нетрудоустроенными были 43 426 человек. Это на 664 человека больше, чем месяц назад. Уровень зарегистрированной безработицы в целом по стране составил 1% к экономически активному населению.

В численном выражении больше всего безработных в Брестской области (7 281 человек), а меньше всего — в Могилевской (4 600 человек).