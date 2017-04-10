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Россия прорабатывает вопрос межгосударственного кредита Беларуси для поддержки бюджета.

Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, передает РИА Новости.

"Встречались наши президенты (России и Беларуси – ИФ), обсуждали финансовое сотрудничество, обсуждали вопросы кредитования. Мы сейчас это прорабатываем. До 1 млрд долларов прорабатывается межгосударственный кредит на поддержку бюджета, платежного баланса", – сказал министр.

Ранее белорусский вице-премьер Владимир Семашко говорил, что президенты договорились о продолжении кредитования по линии Евразийского фонда стабилизации и развития, а также о новом межгоскредите.

"Третий, четвертый транш, каждый по 300 млн долларов – итого это 600 млн долларов в год поступит в Беларусь на очень выгодных условиях, в хорошие сроки, по низким ставкам и так далее. Также было сделано поручение еще дополнительно около 1 млрд долларов кредита тоже на хороших условиях выделить", – сказал Владимир Семашко.

По итогам встречи с Владимиром Путиным 3 апреля Александр Лукашенко заявил, что РФ готова рефинансировать долг Беларуси.

"Я благодарю вас за то, что вы пошли нам навстречу в плане рефинансирования тех задолженностей в этом году перед Российской Федерацией", – сказал Лукашенко, обращаясь к российскому коллеге. "Президент (России - ИФ) пообещал, что в течение сегодняшнего - завтрашнего дня он отдаст соответствующие распоряжения по этому вопросу", – добавил он.

Как пояснял "Интерфаксу" вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, рефинансирование, о котором заявил Лукашенко, не связано с решением газового вопроса, речь идет о межгосударственных кредитах и долгах по линии фонда ЕврАзЭс.