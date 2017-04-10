﻿ Россия намерена выделить Беларуси миллиард долларов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия намерена выделить Беларуси миллиард долларов

11.04.2017 12:49 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Россия намерена выделить Беларуси миллиард долларов

фото: PolitRussia.com

Россия прорабатывает вопрос межгосударственного кредита Беларуси для поддержки бюджета.

Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, передает РИА Новости.

"Встречались наши президенты (России и Беларуси – ИФ), обсуждали финансовое сотрудничество, обсуждали вопросы кредитования. Мы сейчас это прорабатываем. До 1 млрд долларов прорабатывается межгосударственный кредит на поддержку бюджета, платежного баланса", – сказал министр.

Ранее белорусский вице-премьер Владимир Семашко говорил, что президенты договорились о продолжении кредитования по линии Евразийского фонда стабилизации и развития, а также о новом межгоскредите.

"Третий, четвертый транш, каждый по 300 млн долларов – итого это 600 млн долларов в год поступит в Беларусь на очень выгодных условиях, в хорошие сроки, по низким ставкам и так далее. Также было сделано поручение еще дополнительно около 1 млрд долларов кредита тоже на хороших условиях выделить", – сказал Владимир Семашко.

По итогам встречи с Владимиром Путиным 3 апреля Александр Лукашенко заявил, что РФ готова рефинансировать долг Беларуси.

"Я благодарю вас за то, что вы пошли нам навстречу в плане рефинансирования тех задолженностей в этом году перед Российской Федерацией", – сказал Лукашенко, обращаясь к российскому коллеге. "Президент (России - ИФ) пообещал, что в течение сегодняшнего - завтрашнего дня он отдаст соответствующие распоряжения по этому вопросу", – добавил он.

Как пояснял "Интерфаксу" вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, рефинансирование, о котором заявил Лукашенко, не связано с решением газового вопроса, речь идет о межгосударственных кредитах и долгах по линии фонда ЕврАзЭс.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия прорабатывает вопрос межгосударственного кредита Беларуси для поддержки бюджета.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Бесплатные визы на концерт Вольского в Вильнюсе можно получить до 28 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика