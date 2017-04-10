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Кондрусевич: вместо Котовки для костела предложили новое место
11.04.2017 13:52 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 апр – Sputnik. Новый участок для строительства костела вместо сквера Котовка предложили власти, рассказал журналистам митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Неожиданной проблемой для нас стала Котовка. У нас отозвали разрешение на строительство в том месте, где мы хотели", – заявил архиепископ.
По его словам, это надуманная проблема, потому что те несколько десятков деревьев по сравнению с тем количеством, которое есть в районе,– мизер для экологии.
Кондрусевич сказал, что власти предложили новое место, но до сегодняшнего дня мы РКЦ не получила официальных документов на эту землю. "Я не знаю, когда мы их получим, потому что это очень сложный процесс. Нужно очень много согласований", – уточнил он.
"Видя, как развивается сегодня этот процесс, я буду счастлив, если до конца этого года мы получим это разрешение", – резюмировал.
Как ранее сообщал Sputnik, вырубать деревья в Котовке начали весной 2016 года, это
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