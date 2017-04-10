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Видеомост к заседанию Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС
11.04.2017 14:20 — Разное | Sputnik Беларусь
Предыдущее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоялось 26 декабря в Санкт-Петербурге, но без участия президента Беларуси. Тогда по итогам встречи президентов Армении, Казахстана, Кыргызстана и России был подписан Таможенный кодекс ЕАЭС.
В ходе заседания нынешнего совета президентам будет представлен доклад "О реализации Основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2015-2016 годы", будут рассмотрены изменения в регламент работы Евразийской экономической комиссии, которые после принятия коллегиального решения вступят в силу вместе с Таможенным кодексом ЕАЭС.
Также в повестку Высшего Евразийского экономического совета внесен вопрос о рассмотрении заявления о присвоении стране статуса наблюдателя при Союзе, направленного президентом Республики Молдова, и дальнейшее взаимодействие стран ЕАЭС с Ираном.
В мероприятии приглашены принять участие:
В Минске:
В Астане:
В Бишкеке:
В Ереване:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится в четверг, 13 апреля, в 10:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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E-mail:
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В четверг, 13 апреля, в 10:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Минск - Астана - Бишкек - Ереван, приуроченный к очередному заседанию Высшего...
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