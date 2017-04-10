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Видеомост к заседанию Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС

11.04.2017 14:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Предыдущее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоялось 26 декабря в Санкт-Петербурге, но без участия президента Беларуси. Тогда по итогам встречи президентов Армении, Казахстана, Кыргызстана и России был подписан Таможенный кодекс ЕАЭС.

В ходе заседания нынешнего совета президентам будет представлен доклад "О реализации Основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2015-2016 годы", будут рассмотрены изменения в регламент работы Евразийской экономической комиссии, которые после принятия коллегиального решения вступят в силу вместе с Таможенным кодексом ЕАЭС.

Также в повестку Высшего Евразийского экономического совета внесен вопрос о рассмотрении заявления о присвоении стране статуса наблюдателя при Союзе, направленного президентом Республики Молдова, и дальнейшее взаимодействие стран ЕАЭС с Ираном.

В мероприятии приглашены принять участие:

В Минске:

  • представители Белорусской торгово-промышленной палаты,
  • представители бизнес-сообщества Беларуси. 

В Астане: 

  • представители бизнес-сообщества Казахстана.

В Бишкеке:

  • председатель комитета по промышленной политике Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Кубат РАХИМОВ,
  • доктор экономических наук Жумакадыр АКЕНЕЕВ.

В Ереване:

  • начальник отдела сертификации торгово-промышленной палаты Республики Армения Маргарита ПЕТРОСЯН.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится в четверг, 13 апреля, в 10:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В четверг, 13 апреля, в 10:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Минск - Астана - Бишкек - Ереван, приуроченный к очередному заседанию Высшего...

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