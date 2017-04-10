Предыдущее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоялось 26 декабря в Санкт-Петербурге, но без участия президента Беларуси. Тогда по итогам встречи президентов Армении, Казахстана, Кыргызстана и России был подписан Таможенный кодекс ЕАЭС.

В ходе заседания нынешнего совета президентам будет представлен доклад "О реализации Основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2015-2016 годы", будут рассмотрены изменения в регламент работы Евразийской экономической комиссии, которые после принятия коллегиального решения вступят в силу вместе с Таможенным кодексом ЕАЭС.

Также в повестку Высшего Евразийского экономического совета внесен вопрос о рассмотрении заявления о присвоении стране статуса наблюдателя при Союзе, направленного президентом Республики Молдова, и дальнейшее взаимодействие стран ЕАЭС с Ираном.

В мероприятии приглашены принять участие:

В Минске:

представители Белорусской торгово-промышленной палаты,

представители бизнес-сообщества Беларуси.

В Астане:

представители бизнес-сообщества Казахстана.

В Бишкеке:

председатель комитета по промышленной политике Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Кубат РАХИМОВ,

доктор экономических наук Жумакадыр АКЕНЕЕВ.

В Ереване:

начальник отдела сертификации торгово-промышленной палаты Республики Армения Маргарита ПЕТРОСЯН.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится в четверг, 13 апреля, в 10:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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