БРЕСТ, 11 апр — Sputnik. Участники велофестиваля соберутся 13 мая в 11 утра на парковке у Брестской крепости и проедут колонной к картинговому стадиону, где пройдут основные мероприятия, сообщил один из организаторов фестиваля, координатор кампании "За вело-Брест" Владимир Красько.

Организаторы — Брестский горисполком и информационно-просветительское учреждение "За вело-Брест" — хотят создать для любителей двухколесного транспорта праздничную атмосферу. На стадионе участников ждут показательные выступления велошкол, конкурсы на лучший костюм велосипедиста и лучшее световое оформление, мастер-классы по тюнингу и ремонту велосипеда, езде в экстремальных условиях. В 18:00 начнется концерт брестских музыкальных групп.



© Sputnik Евгения Новоженина Новые велосипедные маршруты появятся на Августовском канале

Также на картинговом стадионе установят палатки велоорганизации Бреста, туристические и страховые фирмы, объекты торговли и общепита.

Когда потемнеет, в 21:30 колонна снова соберется и доедет до Гребного канала с включенной иллюминацией. Происходящее снимет квадрокоптер.

Как рассказал Красько, учреждение "За вело-Брест" регулярно проводит анализ ситуации, связанной с развитием велосипедного движения. В первом брестском велофестивале в 2014 году участие приняли около 1,5 тысячи велолюбителей. За это время количество горожан, предпочитающих экологичный вид транспорта, выросло.

"Интересно то, что при безопасной и комфортной инфраструктуре 27 тысяч брестчан готовы уже сегодня использовать велосипед как городской транспорт", — отметил координатор кампании.

Он добавил, что велофестиваль в Бресте планируется проводить три раза в год: в мае, на День города и на День без автомобиля. Каждый раз мероприятие будет проходить в новом формате.

"Получится ли это, зависит от майского фестиваля. Поэтому мы ищем идеи, "фишки" в программу, хотим много участников, безопасное проведение и праздник для велосипедистов. Мы открыты к сотрудничеству абсолютно со всеми велоорганизациями, бизнесом, турфирмами", — сказал Красько.