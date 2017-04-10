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В России могут легализовать операции с биткоинами

11.04.2017 14:18 — Разное | Tut.by  
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В России рассматривают возможность легализовать операции с биткоинами и другой криптовалютой уже в 2018 году. Это намерены сделать для борьбы с незаконными денежными переводами, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев, сообщает агентство Bloomberg.


По его словам, государство должно знать участников финансовых сделок. «Как и в случае с обычными банковскими операциями, мы должны понимать, кто покупает, а кто продает», — сказал Алексей Моисеев.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов считает, что планы по легализации биткоинов связаны с укреплением рубля.

Тем временем в Японии с 1 апреля вступил в силу законопроект, наделяющий биткоины и другие криптовалюты статусом платежных средств. С 7 апреля один из крупнейших сетевых магазинов электроники в стране — Big Camera — начал принимать к оплате биткоины.

Биткоин — одна из самых известных криптовалют, она создана на базе блокчейна. Блокчейн (от английского blockchain — блочная цепь) — технология распределенных баз данных, основанная на постоянно продлеваемой цепочке записей. Она устойчива к фальсификации, пересмотру, взлому и краже информации.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В России рассматривают возможность легализовать операции с биткоинами и другой криптовалютой уже в 2018 году. Это намерены сделать для борьбы с незаконными...

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