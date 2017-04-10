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Президент: мы видим, где воруют

11.04.2017 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе посещения совхоза "Исток", Речицкого района Гомельской области, призвал аграриев внимательно отслеживать расход топлива в ходе посевной кампании. Глава государства обратил внимание руководителей сельхозотрасли на недопустимые случаи хищения горючего и его незаконный сбыт.

Президент: мы видим, где воруют
© Sputnik Денис Гуков
Лукашенко требует от аграриев перестать зря тратить топливо и воровать

"Мы видим, где воруют.Мы видим, как из баков сливают, как продают на дорогах. Не дай бог мы это обнаружим, ответит губернатор и далее по вертикали вниз. Наведите порядок, и вы сэкономите 25% этого топлива", — сказал Александр Лукашенко.

Касаясь общеэкономической ситуации, Глава государства отметил исключительную важность достижения поставленных задач в области оплаты труда.

"В будущем году такую ситуацию в стране люди не потерпят, и они будут правы. Этот год у нас — решающий. Если откровенно говорить, мы просто приперты к стенке. Заработная плата 1000 рублей. Когда мы поможем людям ее заработать — все! Тогда пусть кричат, шумят, ходят. Но этот минимум мы должны им помочь заработать", — утверждает президент.

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Александр Лукашенко поручил руководителям агроотрасли навести порядок с расходованием топлива во время посевной кампании.

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