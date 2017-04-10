﻿ Лукашенко обещает «революционные решения по предпринимательству». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко обещает «революционные решения по предпринимательству»

11.04.2017 13:55 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Лукашенко обещает «революционные решения по предпринимательству»

фото: Sputnik

Готовится нормативный документ, который раскрепостит деловую инициативу. «Пожарные, санстанция - все до минимума будет сокращено», - обещает президент.

Об этом он заявил во время общения с трудовым коллективом ОАО "Речицадрев", передает БЕЛТА.

"В ближайшее время мы примем революционные решения по предпринимательству, бизнесу - по раскрепощению бизнеса (и такого крупного, как на "Речицадреве", и маленького, и индивидуальных предпринимателей), - пообещал глава государства.

Соответствующий нормативно-правовой акт, касающийся предпринимательской деятельности, в ближайшее время ляжет президенту на стол.

«Пришел - заявление оставил, что хочешь заниматься этим делом, в налоговой зарегистрировался и пошел работать. Пожарные, санстанция - все до минимума будет сокращено», - объяснил Александр Лукашенко.

"Мы полностью раскрепостим бизнес-инициативу - идите занимайтесь делом, зарабатывайте. Мы создали для этого условия. А что не создали - создадим в ближайшее время", - добавил он.

Вместе с обещаниями послаблений президент намекнул на ужесточение социальных требований.

По его словам, главным для руководителя любого ранга останется ответственность за людей в коллективе, за их жизни. То есть условия ведения бизнеса будут либерализированы, но ответственность за жизнь людей останется в приоритете.

Александр Лукашенко считает, что очень многое зависит от самих людей, их отношения к делу.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Готовится нормативный документ, который раскрепостит деловую инициативу. «Пожарные, санстанция - все до минимума будет сокращено», - обещает президент.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Кондрусевич: вместо Котовки для костела предложили новое место
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика