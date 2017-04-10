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Готовится нормативный документ, который раскрепостит деловую инициативу. «Пожарные, санстанция - все до минимума будет сокращено», - обещает президент.

Об этом он заявил во время общения с трудовым коллективом ОАО "Речицадрев", передает БЕЛТА .

"В ближайшее время мы примем революционные решения по предпринимательству, бизнесу - по раскрепощению бизнеса (и такого крупного, как на "Речицадреве", и маленького, и индивидуальных предпринимателей), - пообещал глава государства.

Соответствующий нормативно-правовой акт, касающийся предпринимательской деятельности, в ближайшее время ляжет президенту на стол.

«Пришел - заявление оставил, что хочешь заниматься этим делом, в налоговой зарегистрировался и пошел работать. Пожарные, санстанция - все до минимума будет сокращено», - объяснил Александр Лукашенко.

"Мы полностью раскрепостим бизнес-инициативу - идите занимайтесь делом, зарабатывайте. Мы создали для этого условия. А что не создали - создадим в ближайшее время", - добавил он.

Вместе с обещаниями послаблений президент намекнул на ужесточение социальных требований.

По его словам, главным для руководителя любого ранга останется ответственность за людей в коллективе, за их жизни. То есть условия ведения бизнеса будут либерализированы, но ответственность за жизнь людей останется в приоритете.

Александр Лукашенко считает, что очень многое зависит от самих людей, их отношения к делу.