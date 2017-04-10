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Теперь Национальный банк должен работать не ради устойчивости белорусского рубля, а ради стабильности цен. Его Правление сократят.

Скорректирован Устав Национального банка в целях повышения эффективности его деятельности. Нововведение утверждено 6 апреля Указом №108 "Об изменении указов Президента Республики Беларусь».

Указом уточнены основные цели деятельности Национального банка. Вместо определенной ранее цели "защита и обеспечение устойчивости белорусского рубля, в том числе его покупательной способности и курса по отношению к иностранным валютам" в качестве основной цели устанавливается поддержание ценовой стабильности.

Под ценовой стабильностью понимается умеренный рост цен в экономике, поясняет пресс-служба Нацбанка.

«Поддержание ценовой стабильности… позволяет снизить неопределенность в ценовой динамике и облегчить корректировку относительных цен, повысить спрос на национальную валюту в качестве инструмента сбережения, предотвратить инфляционное перераспределение богатства и дохода», - говорится в сообщении.

Поясняется также, каким образом Нацбанк может повлиять на цены. Такая цель обусловлена монетарной природой инфляционных процессов. Национальный банк может сдерживать общее инфляционное давление, управляя объемом денежной эмиссии и ценой денег в экономике. В долгосрочной перспективе рост денежной массы полностью трансформируется в рост цен. Соответственно, необходимость осуществления контроля над денежным предложением является причиной общемировой тенденции передачи функции обеспечения ценовой стабильности под ответственность центрального банка (Европейский центральный банк, Центральный банк Российской Федерации, Национальный Банк Казахстана и другие).

Обеспечивая ценовую стабильность, центральный банк вносит свой вклад в достижение иных, более широких экономических целей, в том числе конечной цели государственной экономической политики – повышение уровня благосостояния граждан.

При этом Национальный банк не может напрямую влиять на административно регулируемые цены, цены естественных монополий или цены отдельных товаров. Это остается полномочием Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Политика в области ценообразования базируется на основе сокращения сферы прямого государственного регулирования, развития конкуренции и рыночных инструментов ценообразования.

Нацбанк также подвергается оптимизации: количество членов Правления сокращено с 11 до 9 человек.