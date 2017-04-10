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«Дело Белого легиона»: КГБ нашел вооруженное формирование

11.04.2017 14:32 — Разное | БДГ  
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Государственная газета СБ сообщает о том, что в Беларуси, впервые за всю суверенную историю, возбуждено уголовное дело за создание незаконного вооруженного формирования.

Уголовное дело по ст. 287 УГ Беларуси было возбуждено в отношении членов организации «Белый легион». По данным газеты, обвинения по указанной статье уже предъявлены 20 фигурантам дела. Сообщается, что «следствие устанавливает факты по созданию глубоко законспирированной организации с четкой иерархией, жесткой дисциплиной, объединенной идеологической основой, вооружением».

Опубликованную в государственном издании статью уже прокомментировали в КГБ. Как сообщает БелаПАН, начальник пресс-службы КГБ Дмитрий Побяржин подтвердил, что статья «соответствует действительности». Наказание по данной статье - ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы от 3 до 7 лет.

Напомним, что 21 марта президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения в Могилеве предприятия «Кроноспан ОСБ» заявил, что в Беларуси задержаны боевики с оружием, которые тренировались в лагере в районе Бобруйска и Осиповичей и готовились к провокации. После заявлений Александра Лукашенко по Беларуси прошли массовые аресты. Заявление Лукашенко о предстоящей вооруженной провокации вызвало замешательство официальных лиц и удивление экспертов, а родные задержанных на пресс-конференции заявили, что в Беларуси власти могут сделать боевика из любого.

 
Теги: Могилев
 
 
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