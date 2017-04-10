Государственная газета СБ сообщает о том, что в Беларуси, впервые за всю суверенную историю, возбуждено уголовное дело за создание незаконного вооруженного формирования.

Уголовное дело по ст. 287 УГ Беларуси было возбуждено в отношении членов организации «Белый легион». По данным газеты, обвинения по указанной статье уже предъявлены 20 фигурантам дела. Сообщается, что «следствие устанавливает факты по созданию глубоко законспирированной организации с четкой иерархией, жесткой дисциплиной, объединенной идеологической основой, вооружением».

Опубликованную в государственном издании статью уже прокомментировали в КГБ. Как сообщает БелаПАН , начальник пресс-службы КГБ Дмитрий Побяржин подтвердил, что статья «соответствует действительности». Наказание по данной статье - ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы от 3 до 7 лет.