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«Дело Белого легиона»: КГБ нашел вооруженное формирование
Государственная газета СБ сообщает о том, что в Беларуси, впервые за всю суверенную историю, возбуждено уголовное дело за создание незаконного вооруженного формирования.
Уголовное дело по ст. 287 УГ Беларуси было возбуждено в отношении членов организации «Белый легион». По данным газеты, обвинения по указанной статье уже предъявлены 20 фигурантам дела. Сообщается, что «следствие устанавливает факты по созданию глубоко законспирированной организации с четкой иерархией, жесткой дисциплиной, объединенной идеологической основой, вооружением».
Опубликованную в государственном издании статью уже прокомментировали в КГБ. Как сообщает
Напомним, что 21 марта президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения в Могилеве предприятия «Кроноспан ОСБ»
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Государственная газета СБ сообщает о том, что в Беларуси, впервые за всю суверенную историю, возбуждено уголовное дело за создание незаконного вооруженного...
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