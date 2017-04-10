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Обновленный Ford Explorer получил улучшенное оснащение

11.04.2017 13:36 — Разное | Tut.by  
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В настоящее время на Ford полным ходом идут работы над новым поколением Explorer, но его еще придется подождать. Чтобы поддержать интерес покупателей к модели, в следующем году SUV значительно обновят. 


Отметим, что для нынешнего Explorer это уже второе по счету обновление — в прошлый раз машину модернизировали осенью 2014 года. Все метаморфозы во внешности SUV можно сосчитать по пальцам — изменилось оформление бамперов, противотуманок и радиаторной решетки, а топовые версии обновленного Explorer проще всего опознать по квартету выхлопных патрубков.


Стал шире список доступного для кроссовера оборудования. Помимо всего прочего это 4G-модем и точка доступа Wi-Fi, к которой можно подключить до 10 различных гаджетов, модернизированная мультимедиа-система SYNC и расширенный комплекс всевозможных электронных помощников (Safe and Smart Package).

Под капотом Explorer никаких изменений: как и прежде, в Америке на выбор доступны версии с тремя бензиновыми моторами — это 2,3-литровая турбо-«четверка» семейства EcoBoost (280 лошадиных сил) у базовой версии, а также 3,5-литровые V6 («атмосферник» мощностью 290 сил и 365-сильный EcoBoost). У нас Explorer (это автомобили елабужской сборки) предлагается только с «шестерками», но их мощность понижена до 249 и 340 лошадиных сил.


Премьера обновленного Explorer состоится уже на днях на автосалоне в Нью-Йорке. Ранее ходили слухи, что фордовцы привезут на выставку как раз новое поколение SUV, но с ним пока отбой. До России и Беларуси Explorer 2018 модельного года доберется ближе к концу года.

 
 
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Большой внедорожник лишь слегка обновился внешне и получил расширенный список дополнительного оборудования.

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