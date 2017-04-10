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В РФ рассказали, для чего дадут Беларуси очередной кредит

11.04.2017 14:58 — Разное | БДГ  
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Глава российского Минфина рассказал, на что Беларуси могут выделить очередной кредит размером в миллиард долларов.

«Встречались наши президенты. Обсуждали финансовое сотрудничество. Обсуждали вопросы кредитования. До 1 млрд долларов. Прорабатывается межгосударственный кредит. На поддержку бюджета и платежного баланса», — цитирует главу российского Минфина Антона Силуанова агентство Reuters.

Что касается условий выдачи кредита, что Силуанов лишь отметил, что данный вопрос прорабатывается.

Напомним, что 3 апреля Александр Лукашенко и Владимир Путин провели пятичасовые переговоры, по результатам которых объявлено, что все спорные вопросы решены. Позднее вице-премьер Владимир Семашко объявил, что Россия может выделить Беларуси кредит на сумму около 1 млрд долларов, также будут перечислены два транша кредита по 300 млн долларов каждый от Евразийского фонда стабилизации и развития.

 
 
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Глава российского Минфина рассказал, на что Беларуси могут выделить очередной кредит размером в миллиард долларов.

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