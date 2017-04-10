Глава российского Минфина рассказал, на что Беларуси могут выделить очередной кредит размером в миллиард долларов.

«Встречались наши президенты. Обсуждали финансовое сотрудничество. Обсуждали вопросы кредитования. До 1 млрд долларов. Прорабатывается межгосударственный кредит. На поддержку бюджета и платежного баланса», — цитирует главу российского Минфина Антона Силуанова агентство Reuters .

Что касается условий выдачи кредита, что Силуанов лишь отметил, что данный вопрос прорабатывается.