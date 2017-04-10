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Лукашенко о зарплате «по 500»: «Мы просто приперты к стенке»

11.04.2017 14:58 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко о зарплате «по 500»: «Мы просто приперты к стенке»

фото: cont.ws

Президент заявил, что у государства нет другого выхода, кроме как обеспечить среднюю зарплату в 1 тысячу рублей. «Тогда уже пусть шумят, ходят, кричат».

Александр Лукашенко высказался по поводу отношения людей к власти во время посещения совхоз "Исток" Речицкого района.

 «В будущем году такую ситуацию люди не потерпят, и будут правы. Этот год у нас решающий. Если откровенно говорить, мы просто приперты к стенке, нечем будет объяснять», - сказал глава государства по поводу зарплат людей в эфире телеканала ОНТ.

«[Обеспечить] ту зарплату в тысячу рублей, которая определена – у нас выхода просто другого нет. Когда мы поможем людям ее заработать – все, тогда уже пусть шумят, ходят, кричат. Тогда уже они должны шевелиться. Но этот минимум мы должны помочь заработать, другого выхода у нас нет», - заявил президент в разговоре с чиновниками.

 
 
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Президент заявил, что у государства нет другого выхода, кроме как обеспечить среднюю зарплату в 1 тысячу рублей. «Тогда уже пусть шумят, ходят, кричат».

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