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Лукашенко изменил цель Нацбанка

11.04.2017 13:59 — Разное | БДГ  
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Президент Беларуси 6 апреля своим указом №108  скорректировал устав Нацбанка и ряд других актов о его деятельности и правовом статусе. Документ вступает в силу через три месяца после официального опубликования.

Вместо прежней цели по защите и обеспечению устойчивости рубля, включая его покупательную способность и курс по отношению к другим валютам, основной целью Нацбанка стало поддержание ценовой стабильности, под которой понимается умеренный общий рост цен в экономике.

Поддержание ценовой стабильности позволяет снизить неопределенность в ценовой динамике, облегчить корректировку относительных цен, повысить спрос на рубли как инструмент сбережения, предотвратить инфляционное перераспределение богатства и дохода, обеспечить финансовую стабильность, сообщили в Нацбанке.

При этом Нацбанк не будет напрямую влиять на цены, поскольку это входит в компетенцию Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Также Нацбанк будет контролировать деятельность Белорусской валютно-фондовой биржи для соблюдения законодательства о предотвращении легализации полученных преступным путем доходов, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения; определять способы и порядок обеспечения исполнения обязательств, возникающих при межбанковских расчетах по операциям с использованием карточек; организовывать проведение научных исследований деятельности Нацбанка и банковского сектора.

Кроме того, сокращено количество членов правления Нацбанка с 11 до 9 человек, уточнен порядок назначения на должности членов правления, перераспределены полномочия по распоряжению имуществом, не относящимся к основным средствам, изменен порядок выдачи доверенностей.

Напомним, что в феврале Национальный банк Беларуси рассказал о планах на 2017 год и подвел итоги 2016-го. В целом в Нацбанке обещают сохранить в 2017 году взвешенную денежно-кредитную политику и ставят себе целью снизить инфляцию до однозначного показателя в не более 9%.

 
 
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Президент Беларуси 6 апреля своим указом №108  скорректировал устав Нацбанка и ряд других актов о его деятельности и правовом статусе. Документ вступает в силу...

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