В Беларуси с 12 апреля постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 4 апреля №21 изменены цены на природный газ за 1 кубометр с НДС, отпускаемый организациям, имеющим общежития, в части использования природного газа проживающими в них гражданами, религиозным организациям, организациям, использующим газ для детдомов семейного типа, детским деревням, детским хосписам.

При наличии индивидуальных газовых отопительных приборов цены составят в зимний период - 0,0911 рубля (было 0,0908), в летний период - 0,2853 (было 0,2842); при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов - 0,2853 (было 0,2842).

Напомним, 3 апреля Александр Лукашенко и Владимир Путин провели долгожданную двухстороннюю встречу , заявив по итогу, что все спорные вопросы в нефтегазовой сфере решены, скоро в Беларусь пойдет российская нефть. Вскоре Владимир Семашко сообщил , что Россия будет поставлять в Беларусь ежегодно по 24 млн т нефти вплоть до 2024 года.