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Опубликованы кадры задержания российского хакера Левашова

11.04.2017 15:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Испанская полиция сообщила, что Левашов был задержан в минувшую пятницу, правоохранители также отметили, что задержание производилось согласно международному запросу, однако не уточнили, от какой именно страны пришел запрос.

Теперь россиянина ожидает суд по уголовным и административным делам в Мадриде.

На Левашова ранее были заведены дела об интернет-мошенничестве и незаконном перехвате интернет-сообщений в американском штате Мичиган и Вашингтоне. Программист обвиняется в использовании сети зараженных компьютеров с 2010 года

США не исключают факт экстрадиции российского программиста в Штаты, однако, по словам российских юристов, такие действия не будут соответствовать нормам международного права — сначала США должны были обратиться с запросом в РФ.

 
 
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Программист из Санкт-Петербурга Петр Левашов, находящийся в международном розыске, был задержан накануне в Испании. Смотрите на видео кадры задержания россиянина.

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