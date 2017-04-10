Испанская полиция сообщила, что Левашов был задержан в минувшую пятницу, правоохранители также отметили, что задержание производилось согласно международному запросу, однако не уточнили, от какой именно страны пришел запрос.

Теперь россиянина ожидает суд по уголовным и административным делам в Мадриде.

На Левашова ранее были заведены дела об интернет-мошенничестве и незаконном перехвате интернет-сообщений в американском штате Мичиган и Вашингтоне. Программист обвиняется в использовании сети зараженных компьютеров с 2010 года

США не исключают факт экстрадиции российского программиста в Штаты, однако, по словам российских юристов, такие действия не будут соответствовать нормам международного права — сначала США должны были обратиться с запросом в РФ.