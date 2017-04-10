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Министерство связи и информатизации заявил не будет в ближайшее время вводить "налог на мессенджеры".

Решения по монетизации деятельности мессенджеров, таких как Viber или Skype, пока нет, заявил министр связи и информатизации Сергей Попков, передает Интерфакс.

"Эти вопросы обсуждается и на площадке регионального содружества связи, в ЕАЭС они обсуждаются. Вы видите, какие решения принимает Европейский союз. Пока оптимального решения в мире нет. Прорабатывается этот вопрос в рамках Международного союза электросвязи, будет у нас в рамках ТИБО (международный специализированный форум по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям – ИФ) генеральный секретарь – будем эту тему тоже обсуждать", - сказал С.Попков.

Пока решения, которое устраивало бы все стороны, в том числе и гражданское общество, нет, подчеркнул министр. Люди, по его словам, "конечно, привыкли к бесплатным услугам, но они могут закончиться, если прекратится развитие сети".

В 2015 году ведомство заявляло о том, что популярные у белорусов мессенджеры – в частности Viber и Skype – должны "делиться" доходами с государством, однако за два года так называемый "налог на мессенджеры" так и не был введен.

Предложение ведомства заключалось в том, что платить за услуги приложений-мессенджеров будут только те, кто при этом использует трафик мобильного интернета, то есть налог должны быть бы перечислять в бюджет непосредственно сотовые операторы.