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Каких специалистов больше всего не хватает в Минске, а какие - в избытке
В столичных центрах занятости на начало апреля значилось 8,8 тысячи вакансий. Это на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
— Среди заявленных вакансий почти половина (46%) — для рабочих, — рассказала агентству «
В среднем на одного зарегистрированного безработного приходится 1,5 вакансии (год назад — 0,8 вакансии). При этом сохраняется значительный дисбаланс по многим профессионально-квалификационным группам.
— К числу наиболее востребованных нанимателями можно отнести рабочие профессии: продавец (248 вакансий), повар (182), каменщик (162), монтажник строительных конструкций (140), арматурщик (133), плотник-бетонщик (130), штукатур (127), бетонщик (123), контролер-кассир и контролер (106), электромонтер охранно-пожарной сигнализации (101), швея (96), плотник (89), уборщик помещений (134), — сказала Светлана Леончик.
Из специалистов больше всего вакансий было заявлено для медсестер (772), врачей-специалистов (441), фельдшеров-лаборантов (132), воспитателей (108), инженеров-программистов (102).
По словам Светланы Леончик, сегодня самая высокая конкуренция среди рабочих по комплексной уборке (47 человек на 1 вакансию), уборщиков территорий (28), грузчиков (21), подсобных рабочих (18), сторожей (16), укладчиков-упаковщиков (14), дворников (12), мойщиков посуды (8), рабочих зеленого строительства (6).
Напомним, на начало апреля уровень зарегистрированной безработицы в Минске
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В среднем на одного безработного в Минске приходится 1,5 вакансии.
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