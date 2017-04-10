В столичных центрах занятости на начало апреля значилось 8,8 тысячи вакансий. Это на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Среди заявленных вакансий почти половина (46%) — для рабочих, — рассказала агентству « Минск-Новости » начальник отдела анализа и регулирования рынка труда управления занятости населения комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Светлана Леончик. — Основной спрос на кадры сформировали организации строительства (23%), здравоохранения и предоставления социальных услуг (20%), промышленности (9%), торговли (9,6%), образования (7,5%).

В среднем на одного зарегистрированного безработного приходится 1,5 вакансии (год назад — 0,8 вакансии). При этом сохраняется значительный дисбаланс по многим профессионально-квалификационным группам.

— К числу наиболее востребованных нанимателями можно отнести рабочие профессии: продавец (248 вакансий), повар (182), каменщик (162), монтажник строительных конструкций (140), арматурщик (133), плотник-бетонщик (130), штукатур (127), бетонщик (123), контролер-кассир и контролер (106), электромонтер охранно-пожарной сигнализации (101), швея (96), плотник (89), уборщик помещений (134), — сказала Светлана Леончик.

Из специалистов больше всего вакансий было заявлено для медсестер (772), врачей-специалистов (441), фельдшеров-лаборантов (132), воспитателей (108), инженеров-программистов (102).

По словам Светланы Леончик, сегодня самая высокая конкуренция среди рабочих по комплексной уборке (47 человек на 1 вакансию), уборщиков территорий (28), грузчиков (21), подсобных рабочих (18), сторожей (16), укладчиков-упаковщиков (14), дворников (12), мойщиков посуды (8), рабочих зеленого строительства (6).

Напомним, на начало апреля уровень зарегистрированной безработицы в Минске составил 0,5% от экономически активного населения. В численно выражении нетрудоустроенными были 5769 человек.