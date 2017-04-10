Возбуждение нового уголовного дело в отношении фигурантов дела «Белого легиона», который не существует с 2000 года, для экспертов остается загадкой – они затрудняются комментировать данный факт и говорят, что, возможно, создается база для торга политзаключенными.

Санкция статьи 287 Уголовного кодекса предусматривает до семи лет лишения свободы.

«Библейский заговор»

В отношении членов «Белого легиона» то ли возбуждено, то ли возбуждается, сообщила газета «СБ. Беларусь Сегодня». Издание оперирует словом в настоящем времени – возбуждается. Текст назван цитатой из Библии «Имя им легион» и подписан «отделом расследований».

Орган президентской администрации заявляет, что через «Белый легион» прошли три-четыре сотни человек. «Боевой батальон! Физически крепкие люди, часть из них – бывшие и действующие сотрудники силовых структур, военнослужащие, профессионалы, – пишет «СБ.Беларусь сегодня».

И далее: «Вот их идеологическая база и установки. Чрезмерный, бьющий через край национализм, явные связи с радикалами южной страны-соседки, обмен с ними «опытом», системные скрытные тренировки. Бьет в глаза постоянная связь с небезызвестным Статкевичем. Не вызывает сомнений обслуживание его политических афер, о которых за 20 с лишним лет читатели наверняка наслышаны. Спортивные парни даже внешне выглядели как «охранные отряды» Статкевича, который всячески поощрял и пестовал «легион», рассчитывая на него как на «личную гвардию».

О готовящихся «массовых беспорядках» донесла гражданка Германии с белорусскими корнями, которую «отдел расследований» назвал фрау А. На такой «острый сигнал» КГБ не мог не отреагировать.

«Дама была коротко знакома с французом по имени Мишель (любители конспирологии понимают, что в целях безопасности и это имя открыто называть нельзя), который, в свою очередь, общается с проживающими в Польше Санниковым и Бондаренко. Которые, если помните, писали несколько лет назад слезную просьбу Президенту о своем раскаянии и помиловании. Досрочно покинув зоны, «раскаянцы» съехали на западные хлеба и принялись за свое. Именно они и проболтались Мишелю о планах на 25 марта. Француз поделился «секретами» с подругой А. Так она узнала, что на 25-26 марта в Минске готовятся не просто беспорядки, а настоящие бои. Причем не только с милицией. Утверждалось, что в Минск едут боевики, вот их и будут бить местные «патриоты», – цитата из «СБ. Беларусь сегодня».

Подруга арестованного Мирослава Лазовского – Нина Шидловская рассказала «Радыё Свабода»: «Вчера я разговаривала с некоторыми из адвокатов, задержанных по делу «Белого легиона», и все они говорили о предъявлении их подзащитным обвинения только по одной статье Уголовного кодекса – 293-й, ч. 3, это «подготовка массовых беспорядков». Про 287-ю статью речи не было. Может, там за ночь и утро что-то изменилось, но адвокатов к подзащитным за это время не вызывали, а без них выставлять обвинение не имели права».

Бывший политзаключенный Николай Статкевич полагает, что арестованных прессуют с целью добиться признания в создании незаконного вооруженного формирования, потому что дело «о подготовке массовых беспорядков» рассыпается на глазах.

Юрист незарегистрированного ПЦ «Вясна» Валентин Стефанович затрудняется комментировать ситуацию, поскольку официальной информации по делу практически нет: фигуранты уголовного дела и адвокаты связаны по рукам и ногам подпиской о неразглашении, КГБ не комментирует следствие, ограничиваясь «сливами».

Правозащитники уже заявили о политически мотивированном преследовании фигурантов уголовного дела «о подготовке к массовым беспорядкам». Из-за отсутствия информации правозащитники намерены особо тщательно отслеживать судебный процесс: «Информации недостаточно, чтобы мы делали какие-то выводы относительно того, можно ли этих людей признать политическими заключенными или нет. Нужно больше информации относительно предъявленного им обвинения. Статья 287 примечательна тем, что он поглощает квалификацию относительно незаконных действий в отношении огнестрельного оружия, то есть не требует дополнительной квалификации. …Мы уже заявили о политически мотивированном преследовании со стороны властей в этом уголовном деле, как нам кажется, он присутствует», – сказал Валентин Стефанович «Беларускаму радыё Рацыя».

«Создается новая база для политического торга»

Валерий Костка, в прошлом – подполковник КГБ, не смог объяснить здравым смыслом появление еще одного уголовного дела в отношении «Белого легиона», которого не существует с 2000 года.

«Не знаю, что стоит за появлением еще одного уголовного дела: для здравого ума это совершенно необъяснимо. Что спецслужбы хотят выкрутить из дела «Белого легиона», которого не существует с 2000 года, для меня тайна за семью печатями. Прицепиться можно и к телефонному столбу. В деле, как я понимаю, фигурирует официально зарегистрированное оружие, тем более – не нарезное. Трудно комментировать весь происходящий абсурд», – сказал эксперт БДГ.

Какова цель действий спецслужб?

«О преследуемых целях можно будет говорить только после окончания абсурда. Но с «Белым легионом», как и в 2010 году со «складами оружия», спецслужбы промахнулись. Возможно, создается база для торга политзаключенными», – подчеркнул Валерий Костка.

Напомним, 21 марта президент Беларуси Александр Лукашенко на могилевском предприятии «Кроноспан ОСБ» заявил, что правоохранители задержали боевиков с оружием, которые провоцировали массовые беспорядки. Как оказалось, «лагеря боевиков », о которых 21 марта рассказывал Лукашенко, являются официально зарегистрированным военно-патриотическим лагерем под Осиповичами.

Заявление Лукашенко о предстоящей вооруженной провокации вызвало замешательство официальных лиц и удивление экспертов. Однако затем последовали аресты , в том числе членов военно-патриотического клуба «Патриот», оппозиционной организации «Молодой фронт» и прекратившего свою деятельность «Белого легиона».

По «горячим следам» КГБ возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках (ч.3 ст.293 УК РБ) – наказывается арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.