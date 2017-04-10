После того как президент пожаловался ученым на разработчиков декрета о тунеядцах, а также по мотивам нареканий на негодное исполнение документа на местах, съемочная группа TUT.BY расспросила минчан об их аргументах за декрет № 3 . Задача оказалась непростой, но собеседники с ней старались справиться.

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