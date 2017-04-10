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Как минчане искали позитив в декрете №3
После того как президент
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После того, как президент пожаловался ученым на разработчиков декрета о тунеядцах, съемочная группа TUT.BY расспросила минчан об их аргументах "за" декрет № 3.
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