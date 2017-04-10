﻿ Как минчане искали позитив в декрете №3. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как минчане искали позитив в декрете №3

11.04.2017 16:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

После того как президент пожаловался ученым на разработчиков декрета о тунеядцах, а также по мотивам нареканий на негодное исполнение документа на местах, съемочная группа TUT.BY расспросила минчан об их аргументах за декрет № 3. Задача оказалась непростой, но собеседники с ней старались справиться.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!

Смотрите также:
50 случайных минчан показали свои любимые танцевальные движения
Шесть лет после взрыва в метро: хроника событий по сообщениям СМИ — от взрыва до акций памяти
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После того, как президент пожаловался ученым на разработчиков декрета о тунеядцах, съемочная группа TUT.BY расспросила минчан об их аргументах "за" декрет № 3.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Тест: сколько персонажей сериала "Побег" вы на самом деле помните?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика