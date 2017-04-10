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Страны Большой семерки не договорились о санкциях России и Сирии

11.04.2017 15:41 — Разное | Ежедневник  
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Страны Большой семерки не договорились о санкциях России и Сирии

фото: Интерфакс

Решение вопроса о введении новых санкций против России и Сирии было решено отложить до окончания расследования химической атаки на сирийский город, из-за которой и обсуждалась возможность их введения.

Министры иностранных дел стран, входящих в "Большую семерку", на встрече в Италии не смогли договориться о возможном расширении санкций против России и Сирии. Об этом объявил глава МИД Франции Жан-Марк Эро, передает ВВС.

В заседании, которое началось ранним утром во вторник, помимо глав МИД из стран "большой семерки" участвуют также их партнеры из Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании и Катара. Все они выступают против режима Башара Асада.

После встречи госсекретарь США Рекс Тиллерсон отправится в Москву с намерением убедить Россию отказаться от поддержки президента Башара Асада.

Вопрос расширения санкций против России стал обсуждаться после того, как находящийся под контролем сирийских повстанцев город Хан-Шейхун в провинции Идлиб подвергся химической атаке. Жертвами распыления газа, предположительно зарина, стали более 80 человек, в том числе дети.

США и страны ЕС возложили ответственность за произошедшее на силы, подконтрольные Башару Асаду, а также российских военных, которые поддерживают армию Сирии.

В Москве и Дамаске отвергли все обвинения в применении химоружия. Так, российские власти настаивают, что все химоружие, находившееся в Сирии, было ранее уничтожено под контролем международных наблюдателей. Официальные лица предположили, что сирийская авиация могла нанести удар по складу, где находилось химоружие повстанцев.

Американская авиация в качестве ответа нанесла ракетные удары по военной базе сирийских сил, уничтожив часть правительственной авиации. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее актом агрессии против суверенного государства. Западные страны, а также Турция, наоборот, поприветствовали удар.

В воскресенье, 9 апреля, постпред США при НАТО Никки Хейли заявила, что власти США могут расширить санкции против России из-за Сирии. В Кремле, отвечая на заявление, отметили, что российские власти не знают, о каких мерах может идти речь.

 
 
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