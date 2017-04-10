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Восстановлен старейший в мире боевой корабль

11.04.2017 17:04 — Разное | Tut.by  
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В США реконструировали старейший в мире боевой парусный корабль USS Constitution, спущенный на воду в 1797 году, сообщает Military.com. Парусный фрегат, получивший прозвище «Железнобокий старина», будет пришвартован у причала в Бостоне в июле.


Фото: streetwise.co

Ремонтные работы проводились в сухом доке в течение двух лет, за это время реставраторы заменили почти сто досок из белого дуба. Нижняя часть корпуса после очистки от ракушек была переконопачена, засмолена, после чего на нее нашили две тысячи медных пластин. При этом все желающие могли следить за работами онлайн, и корабль был открыт для туристов.

Стоимость ремонта составила почти 15 миллионов долларов. USS Constitution участвовал в нескольких войнах, где хорошо себя показал. Например, во время Англо-американской войны ядра британского корабля HMS Guerriere отскакивали от бортов Constitution, которые были сделаны из виргинского дуба. За это корабль и получил прозвище «Железнобокий старина».

Полная скорость хода фрегата на всех парусах составляет 13 узлов. Constitution вооружен 32 пушками и 20 карронадами. Сегодня это старейший парусный корабль в мире из находящихся на плаву, который все еще числится в боевом составе американского флота.

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Стоимость ремонта составила почти 15 миллионов долларов.

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