﻿ IAAF допустила 7 российских легкоатлетов к международным соревнованиям под нейтральным флагом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

IAAF допустила 7 российских легкоатлетов к международным соревнованиям под нейтральным флагом

11.04.2017 17:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила чемпиону мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергею Шубенкову и действующей чемпионке мира в прыжках в высоту Марии Кучиной выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом сообщается на сайте организации.


Фото: Reuters

В список допущенных атлетов вошли еще пять россиян: Илья Мудров, Ольга Муллина (оба — прыжки с шестом), Сергей Широбоков, Яна Смердова (оба — спортивная ходьба) и Даниил Цыплаков (прыжки в высоту).

В январе Шубенков отмечал в интервью kp.ru, что выступление под нейтральным флагом для него единственная возможность выезжать на международные соревнования. «Я понимаю, что это меня не красит, но я принял для себя решение», — говорил спортсмен.

Индивидуальные заявки в IAAF подали более 80 российских легкоатлетов. В конце декабря прошлого года разрешения на выступления под нейтральным флагом получили прыгунья в длину Дарья Клишина и бегунья Юлия Степанова.

6 февраля IAAF оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Таким образом, российские спортсмены все еще не могут выступать на международных соревнованиях.

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила чемпиону мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергею Шубенкову и действующей чемпионке...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
УКС Могилева: претензий у дольщиков нет, с председателем товарищества разберемся в суде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика