Управление капитальным строительством отрицает обвинение в незаконном обогащении при строительстве дома № 28 в микрорайоне Спутник. «Информация председателя товарищества не соответствует действительности. У клиентов нашего предприятия вопросов к нам нет. На 7 апреля по этому дому 96% заключенных договоров закрыты — клиенты подписали окончательный расчет. Владельцы 69 квартир получили справки для регистрации права собственности», — рассказал TUT.BY начальник юридического отдела УКСа Роман Кривошеин.



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Неделю назад председатель товарищества собственников Станислав Труханенко рассказал БелаПАН, что полсотни членов могилевского товарищества собственников «Наш Спутник» обвиняют застройщика — коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитальным строительством города Могилева» (УКС) — в незаконном присвоении около 25,5 тыс. рублей дольщиков.

Дольщики посчитали, что при строительстве их дома было недостроено 25,44 кв. м, которые, тем не менее, оплачены ими из среднего расчета тысяча рублей за квадратный метр. Они обратились к генеральному прокурору Александру Конюку, главе Администрации президента Наталье Кочановой и главному инспектору по Могилевской области Геннадию Лавренкову с просьбой провести проверку и дать правовую оценку действиям УКСа.

Начальник юридического отдела УКСа Роман Кривошеин уточнил: по договорам окончательный расчет стоимости объекта долевого строительства осуществляется по проектной площади.

Например, площадь квартиры по итогу оказалась меньше или больше запланированной на 0,3 «квадрата», объясняет Кривошеин. Это возможно: где-то слой штукатурки больше положили, где-то кладка стен получились шире — эти отклонения как в большую, так и в меньшую сторону предусматривают законодательство и договор. Разницу в площади жилья согласовывают с каждым дольщиком индивидуально.

— В этом доме окончательный расчет подписали все, кроме двух владельцев квартир. Люди получили справки об оплате стоимости строительства, необходимые для регистрации права собственности на квартиры. За документами они приходили в удобное для них время с 27 февраля после получения соответствующего уведомления по СМС.



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По словам Романа Кривошеина, в договоре отсутствует обязанность застройщика согласовывать изменения в проекте. В нем же установлено, что изменение цены договора допускается по соглашению сторон об изменении проекта в отношении финансируемой дольщиком квартиры. Таких изменений не производилось, цена осталась неизменной. А квартиры, которые получили жильцы, полностью соответствуют договорным характеристикам, подчеркнули в УКСе.

Что касается отсутствия электричества, то скорость подачи энергии в дом по постоянной схеме полностью зависит от профессионализма и компетентности председателя товарищества собственников, продолжает Кривошеин:

— Например, дом № 29Б по генплану в микрорайоне Казимировка ввели 15 февраля, а уже через месяц в него подали электричество по постоянной схеме. Все потому, что председатель товарищества собственников сделал все своевременно, несмотря на то, что был на лечении после операции. На Спутнике же электрификация была сделана в полном объеме, и УКСом 23 января переданы необходимые документы — есть подтверждающее письмо Энергонадзора. Почему Труханенко, который даже не является дольщиком этого дома, своевременно не выполнил свои обязанности, вопрос не к нам.

Начальник юротдела УКСа не понимает, о каких нарушениях в документации ведет речь Труханенко. Есть подтверждение тому, что дом введен в соответствии с требованиями законодательства. Он также не знает, какими двумя актами ввода дома располагает председатель товарищества собственников.

— Акт ввода на дом № 28 — единственный, подписан комиссией и утвержден приказом директора УКСа № 28 от 31 января 2017 года. Других актов ввода комиссия не подписывала. Это провокационная информация, которая не может быть подтверждена Труханенко.

Слова Труханенко о том, что застройщик якобы переделал акт ввода дома в эксплуатацию задним числом для сокрытия своего самоуправства, Роман Кривошеин может объяснить желанием председателя отвлечь внимание собственников дома от проблем в управлении общим имуществом, а именно для этого существует институт совместного домовладения. Стоит отметить, что Труханенко пришел для получения акта ввода в УКС лишь 22 марта — более чем через месяц после избрания председателем и утверждения его в администрации.

Вопрос защиты деловой репутации УКС планирует отстаивать в суде.