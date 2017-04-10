Удар американскими "томагавками" по аэродрому "Шайрат" угодил в самую сердцевину процесса мирного урегулирования в Сирии, что практически "сводит на нет" диалог в Астане. Этот удар открывает смутный период новых претензий и сложностей в отношениях между Россией и США. Как складывается ситуация, и существуют ли пути ее преодоления? На эти вопросы радио Sputnik Беларусь ответил директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция", политический эксперт Александр Шпаковский.

"Трамп, как политическая фигура непредсказуем, но дело даже не в личности самого Трампа. Нужно понимать раскладку внутри политико-формирующих кругов США. Трампа неоднократно пытались дискредитировать, как политика, имеющего определенные отношения (в том числе, якобы, коррупционного характера) с истеблишментом Российской Федерации. И Трамп вынужден доказывать, что это, как минимум, не так", — отметил эксперт.

По словам Шпаковского, позиции в новой американской администрации получили представители так называемых неоконов (неоконсерваторов), которые очень активно лоббировали и продвигали идеи вторжения в Ирак, идею свержения Муаммара Каддафи в Ливии, а также поддерживали интервенцию США в Сирии.



© REUTERS Carlos Barria Европа не верит, что с Трампом в мире становится безопаснее

"Внешнеполитический посыл данного удара, и одновременного общения Трампа с китайским лидером Си Дзинь-пином, должен был продемонстрировать Китаю военную мощь США, это был своеобразный силовой месседж", — полагает эксперт.

Александр Шпаковский еще в начале текущего года указывал на Северную Корею, как вероятную мишень американского силового воздействия.

"При каждом президенте Америка с кем-то воюет: при Буше-старшем была война с Ираком, Клинтон уничтожил Югославию, Буш-младший снова воевал с Ираком и Афганистаном, Обама — ливийский, афганский сюжеты и т. д. После окончания 2-й мировой войны США каждые 5 лет проводит военные интервенции и операции. Следует отметить, что любая война — это способ получить государственные военные заказы", — отметил Шпаковский.

Эксперт усматривает в текущей ситуации признаки, схожие с Карибским кризисом. Без объявления войны, без согласования с международными организациями был нанесен удар по Сирийской республике, которая является военным союзником России, и это делает ситуацию крайне опасной.

Как ранее сообщал Sputnik, президент Беларуси во вторник заявил, что очень сожалел, узнав об ударе американскими ракетами по авиабазе в Сирии.

"Решать внутриполитические вопросы за счет агрессивной внешней политики — это не тот путь. Надо ограничить аппетиты и заниматься тем, где очень большие твои интересы. А они — в Северной Америке прежде всего", — заявил Лукашенко.

Полную версию беседы с политическим экспертом Александром Шпаковским слушайте на радио Sputnik Беларусь.