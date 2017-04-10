



По итогам первого квартала 2017 года девять модернизированных предприятий деревообработки работают с рентабельностью в минус 5 процентов.

Об этом президенту доложил председатель правления Банка развития Сергей Румас, передает БЕЛТА.

"В этом году железная задача для всех – вывести холдинг на рентабельную работу. Практически только на одном предприятии может быть ниже, но мы сегодня разбираемся, ищем дополнительные возможности", – сказал Сергей Румас.

Улучшить финансовое положение предприятий – главная задача, которая стоит перед Банком развития. "В первом квартале 2016 года рентабельность продаж была минус 29%. Мы ее улучшали, она по первому кварталу 2017 года примерно минус 5%. По Речице у нас ощущение, что мы по марту месяцу выйдем на положительный результат", – заметил он.

9 крупнейших государственных предприятий отрасли – "Борисовдрев", "Витебскдрев", "Гомельдрев", "Ивацевичдрев", "Мостовдрев", "Речицадрев", "ФанДОК", "Могилевдрев" и "Мозырский ДОК – были переданы в апреле 2016 года в управление Банку развития. Банк объединил их в холдинг.

Тогда Сергей Румас отмечал крайне неудовлетворительное финансовое положение предприятий. В I квартале 2016 года часть производств была остановлена из-за задолженности за энергоносители и невозможности приобретения основных средств и материалов.

"По большинству предприятий деревообработки арестованы счета и имеется значительная чистая картотека, что не позволяет нормализовать расчетную дисциплину. Недостаток собственных оборотных средств на 1 января 2016 года оценивался в 1,7 трлн рублей, что не позволяло осуществлять своевременные расчеты за лес на корню и в заготовленном виде, смолу, арендную плату и оплачивать прочие потребляемые материальные ресурсы", – отмечал глава банка.