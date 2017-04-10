﻿ Лукашенко о модернизации деревообработки: ее практически удалось завершить. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко о модернизации деревообработки: ее практически удалось завершить

11.04.2017 16:48 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Лукашенко о модернизации деревообработки: ее практически удалось завершить

фото: Vseolese

Глава государства вспомнил, что многие критиковали решение о проведении масштабной кампании по модернизации деревообрабатывающих предприятий.

Об этом президент заявил во время посещения ОАО "Речицадрев", передает его пресс-служба.

"Я понял, почему критикуют и кто критикует – те, кто не хотят, чтобы в стране было лучше, и исходят из принципа "чем хуже, тем лучше для них", – пояснил Александр Лукашенко.

Президент признал, что модернизация проходила нелегко, возникали определенные проблемы, но ее практически удалось завершить.

По мнению главы государства, если бы предприятия не модернизировали, они бы сегодня уже не существовали. "Они бы умерли на рынке, никто бы не покупал продукцию. Слава богу, что в свое время спохватились – приняли решение о модернизации, исходя из того что в нашей стране есть сырье", – считает Александр Лукашенко.

В стране продолжают появляться новые деревообрабатывающие производства. Появление нового предприятия в Светлогорске и рост мощностей существующих заводов позволит нарастить переработку древесины в стране до 20 млн куб. м в год.

При этом ресурсы республики – 30-32 млн куб. м. "Не переработаем – перестоит лес. Вы лучше меня знаете, что такое лес, который перестоял, что с него будет. В лучшем случае дрова, может быть, на щепу что-то выберут. Надо перерабатывать даже не 20, как мы со следующего года будем, а 30-35", – считает президент.

 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства вспомнил, что многие критиковали решение о проведении масштабной кампании по модернизации деревообрабатывающих предприятий.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Как минчане искали позитив в декрете №3
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика