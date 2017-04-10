В Ленинградской области рабочий из Беларуси выпал из кабины башенного крана с высоты 48 метров.

Трагедия произошла 10 апреля около 16.30 по местному времени в деревне Лаврики Всеволжского района Ленинградской области на строительстве объекта для АОЗТ «Ручьи». По одной из предварительных версий, машинист мог протирать стекла кабины с внешней стороны, но не удержался и выпал с 48-метровой высоты. От полученных травм он скончался на месте.

По информации российских СМИ, мужчине было 52 года, на стройке в Ленинградской области РФ он работал с осени минувшего года.