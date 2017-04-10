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В России белорусский рабочий упал с высоты 48 метров и погиб
В Ленинградской области рабочий из Беларуси выпал из кабины башенного крана с высоты 48 метров.
Трагедия произошла 10 апреля около 16.30 по местному времени в деревне Лаврики Всеволжского района Ленинградской области на строительстве объекта для АОЗТ «Ручьи». По одной из предварительных версий, машинист мог протирать стекла кабины с внешней стороны, но не удержался и выпал с 48-метровой высоты. От полученных травм он скончался на месте.
По информации российских СМИ, мужчине было 52 года, на стройке в Ленинградской области РФ он работал с осени минувшего года.
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В Ленинградской области рабочий из Беларуси выпал из кабины башенного крана с высоты 48 метров.
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