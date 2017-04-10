Президент Республики Беларусь 6 апреля подписал указ №108 "Об изменении указов Президента Республики Беларусь", предусматривающий корректировку Устава Национального банка Республики Беларусь в целях повышения эффективности деятельности и совершенствования его правового статуса. В частности, уточнены основные цели деятельности Национального банка, а также предусмотрена оптимизация численности членов правления.

Новый указ президента Беларуси №108 об изменениях и дополнениях в деятельности Нацбанка нашей страны прокомментировала экономический обозреватель Елена Ольшанская в студии радио Sputnik Беларусь.

"Прежде всего, этот документ изменяет сами цели работы регулятора. Если ранее Нацбанк занимался защитой и обеспечением устойчивости белорусского рубля, в том числе его покупательной способности и курса, то теперь задачей Нацбанка будет поддержание ценовой стабильности", — отметила экономический обозреватель Sputnik Беларусь Елена Ольшанская.



© Sputnik / Виктор Толочко Нацбанк ждет оптимизация численности членов правления

В Нацбанке пояснили, что под ценовой стабильностью понимается умеренный общий рост цен в экономике, измеряемый индексом потребительских цен. То есть, то, что раньше стояло задачей во внутренних документах, теперь закреплено в указах президента. В перспективе планируется перейти к новому режиму таргетирования инфляции. На сегодняшний день Нацбанк занимается сдерживанием роста цен методом, так называемого, монетарного таргетирования. В ближайшем будущем стоит задача перейти к инфляционному таргетированию. Это более жесткий и более действенный механизм сдерживания инфляции.

Подобные изменения уже присутствуют в уставах Центробанка РФ, Европейского центробанка, Нацбанка Казахстана и других центробанков целого ряда стран. Таким образом, обеспечивая ценовую стабильность, центральный банк вносит свой вклад в достижение иных, более широких экономических целей, в том числе конечной цели государственной экономической политики — повышение уровня благосостояния граждан. Переход на новую систему предусмотрен через три-пять лет.

"Если сейчас от величины ставки рефинансирования Нацбанка зависит не очень многое, потому, что у нас в экономике и льготное и директивное кредитование, то когда заработает полностью процентный канал, ставка рефинансирования станет определять абсолютно все ставки на рынке", — подчеркнула Ольшанская.

Указом №108 также уточнены и расширены отдельные функции Национального банка. В частности, за Национальным банком закреплены полномочия осуществлять контроль за отдельными операциями Белорусской валютно-фондовой биржи, определять способы и порядок обеспечения исполнения обязательств, возникающих при межбанковских расчетах по операциям с использованием банковских платежных карточек и организовывать проведение научных исследований по вопросам деятельности Национального банка и банковского сектора.

Также предусмотрена оптимизация штатной численности Нацбанка, которая проходит сейчас во всех органах госуправления. В частности, по указу №108, количество членов правления Национального банка будет сокращено с 11 до 9 человек. Указ также уточняет порядок назначения на должности заместителей председателя правления Национального банка и иных членов правления.

Указ вступит в силу через три месяца после его официального опубликования. По мнению обозревателя, первые результаты этого указа представители реального банковского сектора почувствуют уже в августе-сентябре этого года.

Комментарий экономического обозревателя Sputnik Беларусь Елены Ольшанской к указу №108 слушайте на радио Sputnik Беларусь.