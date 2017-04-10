За полетом первого белорусского спутника дистанционного зондирования земли специалисты УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси наблюдают в Центре управления полетом на большом мониторе, на который выведена карта земли.

"На карте земли отображается траектория Белорусского космического аппарата в режиме реального времени. В данный момент он находится над Северным полюсом. А вот здесь обозначена зона, из которой возможна связь с ним", — обозначил текущее положение спутника на карте начальник центра эксплуатации белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси Василий Сивуха.



© Sputnik / Виктор Толочко Первый белорусский спутник: 5 лет прошло, полет нормальный

По словам специалиста, чтобы полностью снять территорию РБ одним спутником с учетом ограниченного количества солнечных дней нужно порядка двух лет. Однако БКА-1 летает в рамках белорусско-российской группировки.

"Есть точно такой же точно такой же российский спутник "Канопус". С белорусским они разведены по орбите на 180 градусов. Если снимать двумя спутниками, кратность орбиты получится не 16 суток, а 8. Есть очень важные съемки. И если мы видим, что наш спутник там не пролетает, то летит "Канопус", — объяснил представитель НАН.

Если до запуска белорусского спутника, снимки из космоса в своей работе использовали только два белорусских ведомства, то теперь данными из космоса пользуются свыше 20 организаций. Причем госучреждения получают снимки бесплатно.

Специалисты настаивают, что проект БКА-1 получился успешным даже в финансовом плане.

"Если не вдаваться в детали, скажу, что доходы от проекта превысили расходы на несколько миллионов долларов, порядка восьми. Поэтому мы считаем, что и с коммерческой точки зрения проект доходный. Он не супердоходный, когда спутник летает и сотни миллионов долларов сыплются. Этого нет, но баланс положительный", — рассказал Sputnik заместитель директора по научной работе УП "Геоинформационные системы" Борис Чернуха.